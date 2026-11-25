Dieses Interview sagt einiges über die Stimmung in München aus: In äußert deutlichem Ton hat Joshua Kimmich den Umgang der Bayern-Granden mit dem erkrankten Jamal Musiala verurteilt.

»Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch.

Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like«, sagte Kimmich nach dem 1:2 der Münchner beim OSC Lille. Seit Tagen steht der Gesundheitszustand von Musiala im Mittelpunkt von heftigen Diskussionen. Musiala leidet an einer neurologischen Erkrankung. Nach eigenen Angaben führt diese zu Absencen.

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Sie zählen zu den epileptischen Anfällen. Dabei kommt es zu einer plötzlichen, kurzzeitigen Bewusstseinsstörung. Die Betroffenen wirken geistig abwesend, verlangsamt, sprechen nicht. Der Blick kann starr sein.