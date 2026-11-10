Fall Lisa T. aus Berlin-Marzahn: 22-jähriger Hauptverdächtiger mit Vorstrafen

Der mutmaßliche Täter im Fall Lisa T. war vor ihrem Verschwinden mehrfach mit Polizei und Justiz in Konflikt geraten. Die Mordkommission klärt weiter, wie die 13-Jährige starb.

Im Fall der getöteten Lisa T. aus Berlin-Marzahn richten sich die Ermittlungen gegen einen 22-jährigen Deutschen. Der Mann gilt als Hauptverdächtiger. Die 13-Jährige war auf dem Weg zur Schule verschwunden, fünf Tage später wurde ihre gefesselte Leiche gefunden.

Die Leiche entdeckten Polizisten in einem leer stehenden Haus in Brandenburg. In demselben Haus stießen die Beamten auch auf den schwer verletzten 22-Jährigen, der sich nach bisherigem Stand mit einer Schusswaffe das Leben nehmen wollte. Seitdem wird er unter Polizeibewachung im Krankenhaus behandelt.

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Vorstrafen des 22-Jährigen vor Lisas Verschwinden

Der 22-Jährige war vor dem Verschwinden von Lisa T. bereits mehrfach mit Polizei und Justiz in Konflikt geraten. Nach BILD-Informationen wurde er wenige Tage vor Lisas Verschwinden rechtskräftig verurteilt.

Das Amtsgericht Passau verurteilte den 22-Jährigen am 21. Oktober zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Seit dem 5. November ist dieses Urteil rechtskräftig.

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Den Verfahren lagen Vorwürfe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz zugrunde. Der Mann war damit schon vor dem Fall Lisa T. wiederholt strafrechtlich aufgefallen.

Flucht, Waffenfunde und Kinderpornografie-Verdacht

Auf dem Handy des 22-Jährigen fanden Ermittler bei früheren Untersuchungen kinderpornografische Inhalte. Auf sichergestellten Datenträgern sollen sich mehr als 900 mutmaßlich strafbare Dateien befunden haben.

Bei einer Flucht mit seinem Auto in Bayern im November 2025 touchierte der Mann zunächst zwei Fahrzeuge. Später kollidierte er frontal mit einem Lkw, dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

In seinem Fahrzeug fanden Polizisten ein Butterflymesser und einen Schlagring. Gegen den 22-Jährigen laufen zudem weitere Ermittlungen wegen des Verdachts auf Erwerb und Besitz von Kinderpornografie.

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Mordkommission klärt offene Fragen zu Lisa T.

Für die Mordkommission sind noch entscheidende Fragen offen. Ungeklärt ist, wie Lisa T. in die Gewalt des Mannes geriet, was in den Tagen nach ihrem Verschwinden geschah und wie genau die 13-Jährige starb.

Nach bisherigem Stand kannten sich der Mann und das Mädchen vor ihrem Verschwinden offenbar nicht. Hinweise auf mögliche Mittäter gibt es bislang nicht.

In Berlin-Marzahn, wo Lisa mit ihrer Familie lebte, hängt ein Trauerplakat mit der Aufschrift 'Ruhe in Frieden, kleiner Engel'. Die Ermittler versuchen nun, die letzten Tage des Mädchens Schritt für Schritt zu rekonstruieren.