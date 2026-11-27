Wenn Leistungsanspruch in Härte umkippt, verliert eine Organisation das, was sie erfolgreich macht: Vertrauen. Das lehrt der FC Bayern im Fall Jamal Musiala.

Wenn Leistungsanspruch in Härte umkippt, verliert eine Organisation das, was sie erfolgreich macht: Vertrauen. Das lehrt der FC Bayern im Fall Jamal Musiala, kommentiert Leadership-Experte Wolfgang Jenewein.

Stellen Sie sich vor, Sie sind krank, nicht ohne Weiteres heilbar. Sie kämpfen sich nach dem Schock der Diagnose über Wochen zurück, sitzen zum ersten Mal wieder mit den Kollegen im Meeting. Doch noch am selben Abend verkündet Ihr Chef gegenüber dem gesamten Unternehmen, Ihr Gehalt sei nicht mehr darstellbar, falls Sie nicht zu alter Form finden. Es sei unklar, ob Sie es aufgrund der Erkrankung noch wert seien.

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Eine Neubewertung sei deshalb geboten. Der Offensiv-Star galt lange als Gesicht der Zukunft des FC Bayern. Dann kamen die Rückschläge: der Beinbruch bei der Klub-WM, die mühsame Reha und im Sommer die Diagnose einer neurologischen Erkrankung, die er selbst öffentlich machte. Musiala kämpfte sich zurück.