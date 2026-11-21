Der Fall Joseph Stangassinger zeigt die emotionale und rechtliche Komplexität assistierter Suizide in Deutschland, wo seit 2020 kein klares Gesetz existiert. Trotz des Verfassungsurteils fehlt die Aufsicht, was zu steigenden Zahlen und innerfamiliären Konflikten führt.

Joseph Stangassinger, 92 Jahre alt, lag am Abend des 14. September um 22:30 Uhr in seinem Krankenbett in einem Haus in Niederbayern. Sein Sohn hatte ihm eine gute Nacht gewünscht und stand kurz vor der Tür, als der Vater leise sprach. Der Sohn war unsicher, ob der Vater meinte, nicht mehr leben oder nicht mehr per assistiertem Suizid sterben zu wollen. Der Plan, sich von einer Sterbehilfeorganisation begleiten zu lassen, war seit dem Jahresbeginn 2026 gehegt worden, doch der genaue Zeitpunkt war unklar.

Die Entscheidung und die emotionale Spaltung

Joseph Stangassinger sagte am Ende nur: "Ja, aber nur wenn's noch geht." Die Familie bat darum, ihn bei diesem Namen zu nennen, obschon sie im öffentlichen Raum nicht identifizierbar sein wollte. Vier Tage nach diesem sonntäglichen Abend sollte der Termin für die Sterbehilfe stattfinden. Joseph Stangassinger hatte sich über seine Enkelin an eine Organisation gewandt, und ein Arzt sollte den Prozess einleiten. Der Sohn, dessen Bruder, die Mutter und die Ehefrau waren strikt gegen den Wunsch des Vaters. Nur die Enkelin, die als Rechtsanwältin tätig ist, unterstützte das Vorhaben aktiv.

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Als der Sohn dem Vater versicherte, dass er den assistierten Suizid jederzeit absagen könne, spürte er eine starke innere Erregung bei seinem Vater. Der Sohn erinnerte sich später, dass der Vater Todesangst hatte, weil er erkannte, dass ihm nur noch wenige Tage blieben. Der Sohn verließ erleichtert das Zimmer, ahnte jedoch nicht, dass der emotionale Albtraum erst jetzt richtig begann. Die verdrängten Ängste, Sorgen, inneren Konflikte und die unterdrückte Wut hielten die Familie in ihrem Bann. Die Entscheidungen von Joseph Stangassinger haben die Familie gespalten; es wurde gestritten, geschwiegen und geweint.

Rechtslage und fehlende gesetzliche Standards

Die rechtliche Grundlage für diesen Fall bildet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020. Damals hatten die Richter das Verbot der "geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung" für nichtig erklärt. Aus dem allgemeinen Persönlichheitsrecht wurde ein "Recht auf selbstbestimmtes Sterben" abgeleitet, das auch die Freiheit umfasst, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen. Dieses Recht ist ausdrücklich nicht an eine unheilbare Krankheit gebunden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte dem Gesetzgeber jedoch die Aufgabe zugewiesen, die Suizidhilfe zu regeln.

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Mehr als sechseinhalb Jahre nach diesem wegweisenden Urteil existiert bis heute kein spezifisches Gesetz. Es fehlen verbindliche Prüfstandards für Anbieter, eine amtliche Aufsicht über die verschiedenen Organisationen und eine klare Erfassung der assistierten Todesfälle. Die Suizidstatistik des Statistischen Bundesamts unterscheidet bis heute nicht zwischen eigenem Suizid und assistiertem Suizid. Diese rechtliche Lücke schafft Unsicherheit für Betroffene, Angehörige und die durchführenden Organisationen.

Statistische Entwicklung und Branchenwachstum

Die Anzahl der Suizide in Deutschland ist laut Daten des Statistischen Bundesamts im Jahr 2025 auf 11.334 Fälle gestiegen, was einem Anstieg von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Seit dem Urteil von 2020 wächst die Branche der Sterbehilfeorganisationen stetig. Für das Jahr 2025 haben nur drei Vereine offizielle Zahlen veröffentlicht: die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, Dignitas Deutschland und der Verein Sterbehilfe. Sie begleiten insgesamt 1287 Menschen in den Tod, was einem Anstieg von einem Drittel im Vergleich zu 2024 und fast dem Vierfachen des Standes von 2021 entspricht.

Die tatsächliche Gesamtzahl ist unbekannt, da weitere gewerbliche Anbieter wie die Kapitalgesellschaft Linus in Stuttgart hinzukommen. Unklar bleibt zudem, wie schnell das Geschäft mit der Sterbehilfe tatsächlich expandiert. Die Münchner Palliativmedizinerin Claudia Bausewein schätzte in der Süddeutschen Zeitung im April, dass bis zu 10.000 bis 15.000 Fälle pro Jahr erwartet werden könnten. Diese massive Zunahme stellt das Gesundheitssystem und die Gesellschaft vor neue Herausforderungen.

Sorgen um gesellschaftlichen Druck und Prävention

Monika Neuner, Ehrenvorsitzende der Gesellschaft für Suizidprävention und Inhaberin der ersten Professur für Suizidprävention an der Frankfurter Goethe-Universität, warnt vor sozialen Folgen. Sie befürchtet, dass steigende Pflegekosten den Druck auf alte und pflegebedürftige Menschen erhöhen könnten, ihre Angehörigen nicht zur Last fallen zu wollen. Für sie besteht die Gefahr, dass aus dem verfassungsrechtlichen Recht auf selbstbestimmtes Sterben eine gefühlte gesellschaftliche Verpflichtung wird.

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Der Fall von Joseph Stangassinger illustriert diese komplexen Spannungen. Sein Krankheitsbild ist nicht ungewöhnlich für einen Mann in seinem Alter, doch die damit verbundenen bürokratischen und rechtlichen Hürden, die die Organisation plötzlich aufbaute, verschärften die Situation für die Familie. Ohne klare gesetzliche Leitplanken bleibt die Grenze zwischen freier Entscheidung und sozialem Druck fließend, während die Statistik weiter steigt und die Familie Stangassinger mit den Folgen ihrer Entscheidung weiterhin ringen muss.