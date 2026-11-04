Fall Sven Hollstein: Neue Fahndung nach 41 Jahren Vermisstenfall in Ludwigshafen

Die Polizei sucht Zeugen zum Verschwinden von Sven Hollstein im Jahr 1985. Die Sendung Aktenzeichen XY greift den Fall auf und hofft auf neue Hinweise zur Aufklärung.

Der ungelöste Fall des sechsjährigen Sven Hollstein aus Ludwigshafen wird seit vier Jahrzehnten nicht vergessen. Am 15. April 1985 verschwand das Kind spurlos im Stadtteil Pfingstweide. Die Polizei hatte Sven um 16.55 Uhr im Erdgeschoss seines Wohnhauses zuletzt gesehen, bevor seine Spuren verblassten.

Aktenzeichen XY aktualisiert Vermisstenfall

Das ZDF widmet sich dem Schicksal des kleinen Jungen heute Abend erneut in der bekannten Fahndungssendung Aktenzeichen XY Ungelöst. Die Ausstrahlung erfolgt um 20.15 Uhr und zielt darauf ab, die Öffentlichkeit auf den langen Zeitraum aufmerksam zu machen. Die Moderation verzichtet dabei bewusst auf dramatische Details oder Sensationalismus, um respektvoll mit der Tragödie umzugehen.

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Moderator Rudi Cerne betonte gegenüber dem Radiosender RPR1, dass eine erneute seelische Belastung für die Familie nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Dennoch ist die Hoffnung groß, dass die Sendung Menschen erreicht, die damals etwas beobachtet haben oder später von möglichen Zusammenhängen erfahren sind. Solche Hinweise könnten für die Ermittler von entscheidender Bedeutung sein.

BKA-Aktion Spurlos verschwunden

Der Fall gehört zur bundesweiten Aktion Spurlos verschwunden des Bundeskriminalamts (BKA). Diese Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch alte, ungeklärte Verschwindensfälle wieder aktiv zu verfolgen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen, die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das BKA hoffen gemeinsam auf neue Zeugenhinweise, die bisher fehlenden Puzzleteile zusammenzufügen.

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Bereits umfangreiche Suchaktionen nach dem Verschwinden brachten damals keinen Erfolg. Die Ermittler nahmen einen Tatverdächtigen fest und die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Im darauf folgenden Prozess sprach das Gericht den Mann jedoch frei. Bis heute bleibt die Frage offen, ob Sven Opfer eines Verbrechens wurde oder einen Unfall hatte.

Physische Beschreibung des Kindes

Sven war bei seinem Verschwinden rund 1,10 Meter groß und schmächtig gebaut. Er besaß braune Augen sowie längere, gewellte, helle Haare. Eine besondere Kennzeichnung war eine Lücke am linken Schneidezahn. Seine Kleidung bestand aus einer dunkelblauen kurzen Jacke mit Pelzkragen und einem roten Pullover mit Norwegermuster.

Zusätzlich trug er beigefarbene Cordhosen und dunkelblaue Turnschuhe. Diese detaillierten Angaben helfen weiterhin, potenzielle Zeugen anzusprechen. Die Familie trägt die Ungewissheit über das Schicksal ihres Sohnes seit 41 Jahren. Traurigkeit und Schmerz bleiben bis heute bestehen, während die Suche nach Wahrheiten andauert.