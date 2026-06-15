Fallout 5: Microsoft soll das Spiel zu einer wichtigen Priorität erklärt haben

Fallout-Fans müssen seit Jahren auf Neuigkeiten warten, doch nun gibt es Gerüchte, dass Microsoft das Spiel zu einer wichtigen Priorität erklärt hat. Wir haben alle aktuellen Informationen zu Release, Setting und Entwickler gesammelt. Die Entwicklungszeit von Bethesda für seine Open-World-Rollenspiele bleibt auch in Zukunft bestehen. New Orleans rückt als möglicher Schauplatz in den Fokus der Fans.

Fallout-Fans müssen seit Jahren auf konkrete Neuigkeiten warten, doch nun sorgt ein Bericht für Aufsehen: Microsoft soll Fallout zu einer seiner wichtigsten Prioritäten erklärt haben.

Wir haben für euch alle aktuellen Gerüchte und Fakten zu Release, Setting und Entwickler gesammelt. Allerdings bedeutet diese Bestätigung nicht, dass das Spiel sich bereits in voller Entwicklung befindet. Bethesda arbeitet traditionell stark fokussiert an einem großen Projekt gleichzeitig. Nach dem Release von Starfield liegt der Schwerpunkt auf The Elder Scrolls 6.

Erst danach rückt Fallout 5 in den Vordergrund. Bereits 2021 sprach Howard in einem IGN-Interview davon, dass es einen 'One-Pager' gebe - also ein internes Dokument, das die grundlegende Vision für Fallout 5 festhält. Mehr ist daraus bislang nicht geworden. Die lange Entwicklungszeit, die Bethesda für seine riesigen Open-World-Rollenspiele benötigt, bleibt also auch in Zukunft bestehen.

Die Frage nach dem Schauplatz beflügelt die Fantasie der Fans seit Jahren. Während Chicago als möglicher Ort genannt wird, hat ein neues Gerücht die Diskussion ordentlich angeheizt: New Orleans rückt an die Spitze der Fan-Favoriten. Hier ist eine Übersicht der aktuell heißesten Kandidaten für das Setting: Der neue Top-Kandidat. Ein einzigartiges Setting mit Sümpfen, mutierten Alligatoren und einer reichen Vorkriegskultur.

Die Aussage von Chris Avellone verleiht diesem Gerücht enormes Gewicht. Die 'Windy City' ist eine klassische Wahl. Sie wurde bereits in der Spielwelt erwähnt und bietet mit ihrer Mafia-Vergangenheit und der beeindruckenden Architektur eine spannende Kulisse für den Wiederaufbau - oder die Zerstörung. Der Begriff 'fully greenlit' bedeutet in der Regel, dass Fallout 5 strategisch fest eingeplant ist.

Ein naher Release lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Die Kultreihen stehen laut den Informationen aktuell besonders stark im Fokus der Xbox-Strategie. Denkbar wäre auch, dass Microsoft andere Projekte rund um das postapokalyptische Universum priorisiert





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