Ein schwerwiegender medizinischer Fehler im schwedischen Skaraborg-Krankenhaus führte zur Entfernung wichtiger Organe aufgrund einer fehlerhaften Diagnose von Prostatakrebs.

Ein dramatischer medizinischer Fehler ereignete sich am Skaraborg-Krankenhaus in der schwedischen Stadt Skövde. Ärzte entfernten bei einem Patienten Penis, Prostata und Harnblase. Diese massiven Eingriffe basierten auf der Annahme, dass der Mann an Prostatakrebs litt. Erst Monate später wurde klar, dass die ursprüngliche Diagnose falsch war.

Falsche Pathologie führt zu extremer Amputation

Der Vorfall fand am Skaraborg-Krankenhaus in Skövde statt. Die Stadt liegt rund 140 Kilometer nordöstlich von Göteborg. Im Jahr 2023 operierten Ärzte den Patienten dort. Auslöser war die Untersuchung von Gewebeproben. Ein Pathologe diagnostizierte Prostatakrebs. Auf dieser Grundlage folgte der schwere Eingriff. Die Ärzte operierten den Patienten und entfernten lebenswichtige Organe. Sie gingen von einer tödlichen Erkrankung aus. Der Eingriff war unumkehrbar und radikal.

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Plattenepithelkarzinom statt Prostatakrebs entdeckt

Sieben Monate nach der Operation ergaben weitere Untersuchungen die Wahrheit. Der Mann litt an einem Plattenepithelkarzinom. Dies ist ein bösartiger Tumor. Er entsteht aus Haut- oder Schleimhautzellen. Der Tumor kann in verschiedenen Organen auftreten. Es war kein Prostatakrebs. Die erste Diagnose war damit vollständig falsch. Der Patient hatte zwar Krebs, aber eine andere Art. Die Ärzte behandelten die falsche Krankheit.

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Unklarheit über vermeidbaren chirurgischen Schaden

Die Frage bleibt, ob die Amputation vermeidbar war. Fakt ist, dass der Patient tatsächlich Krebs hatte. Unklar ist die Behandlung bei richtiger Diagnose. Das zuständige Labor erklärt diese Unsicherheit. Man wisse nicht, wie Ärzte bei richtiger Diagnose handeln würden. Ob die Amputation vermeidbar gewesen wäre, bleibt offen. Wer für die Fehldiagnose verantwortlich ist, ist unklar. Welche Konsequenzen der Fall haben wird, ist ungewiss. Das Alter des Patienten wurde nicht bekannt. Der Gesundheitszustand ist nicht öffentlich.