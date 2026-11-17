Der Gerüchteküche um den Blackout am 17. November: FEMA bestätigt routinemäßigen Test. Kein weltweiter Stromausfall droht, Infos zur Notfallvorsorge.

Im Internet zirkuliert aktuell eine besorgniserregende Warnung, die sich auf das Datum 17. November bezieht. Angeblich soll es an diesem Tag weltweit für einen Zeitraum von 72 Stunden zu einem kompletten Zusammenbruch der Infrastruktur kommen. Nutzer berichten von Szenarien ohne Licht, ohne Internetzugang und ohne funktionierende Bankautomaten. Die Behauptung lautet, dass Millionen von Menschen ohne Strom auskommen müssten. Diese düstere Prognose verbreitet sich schnell in sozialen Medien und sorgt für Verunsicherung in der Bevölkerung.

Routinemäßiger EAS-Test in den USA bestätigt

Das Emergency Alert System oder EAS ist ein Warnsystem, das in den Vereinigten Staaten von Amerikaeingesetzt wird. Die zuständige Behörde FEMA beschreibt den Vorgang als routinemäßige Überprüfung der öffentlichen Warnsysteme. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Funktionalität der Systeme zu gewährleisten, wenn diese dringend benötigt werden. Der Kongress der USA schreibt diese Tests gesetzlich vor. Während des Tests wird ein einminutiger Alarm im Fernsehen und Radio ausgestrahlt. Eine Warnmeldung wird auf den Bildschirmen eingeblendet. Handys bleiben von diesem speziellen Testverfahren jedoch nicht betroffen. Die FEMA betont ausdrücklich, dass kein Grund zur Panik besteht.

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Physikalische Unmöglichkeit eines weltweiten Blackouts

Die Vorstellung, dass an einem bestimmten Datum weltweit der Strom abgeschaltet werden könnte, ist technisch und physikalisch ausgeschlossen. Es existiert kein einheitliches globales Stromnetz. Verschiedene Länder und Regionen betreiben unabhängig voneinander ihre eigenen Versorgungssysteme. Diese Netze sind dezentral organisiert und können nicht zentral von einer Stelle aus gesteuert oder abgeschaltet werden. Niemand greift bei dem am 17. November stattfindenden Test in die Stromversorgung ein. Die Behauptung, jemand könne per Knopfdruck das globale Licht ausschalten, ist eine abwegige Fiktion ohne jeden realen Hintergrund.

Simpsons-Theorie als Ursprung der Gerüchte

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In sozialen Netzwerken werden immer wieder Szenen aus der animierten Serie The Simpsons verbreitet. Fans sehen darin angebliche Vorhersagen realer Ereignisse. Auch für den 17. November kursiert eine entsprechende Szene im Internet. Diese populärkulturelle Referenz trägt zur Verstärkung der Falschmeldung bei. Die Verbindung zwischen einer fiktiven Zeichentrickserie und einem realen behördlichen Test wird von Verschwörungstheoretikern gerne herangezogen. Fachleute weisen darauf hin, dass diese Parallelen zufälliger Natur sind. Eine kausale Verknüpfung zwischen der Serie und den Warnsystemen der Regierung besteht nicht. Die Medienkompetenz der Bevölkerung ist gefordert, um solche digitalen Falschmeldungen zu durchschauen.

Empfehlungen des BBK für den Ernstfall

Auch wenn für den 17. November keine Gefahr besteht, kann ein Stromausfall im Alltag jederzeit auftreten. Der Alltag kann plötzlich zum Erliegen kommen. Eine gewisse Notfallvorsorge ist daher sinnvoll und empfehlenswert. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt klare Tipps für den Ernstfall. Bürger sollten einen Vorrat an Trinkwasser und haltbaren Lebensmitteln vorhalten. Zudem sind Taschenlampen und Batterien griffbereit zu halten. Eine geladene Powerbank ist ebenfalls Teil der Basisausrüstung. Diese Maßnahmen schützen vor den unvorhergesehenen Auswirkungen technischer Ausfälle. Die Vorbereitung dient der Sicherheit und dem Schutz der eigenen Gesundheit.

Abgrenzung zwischen Test und echter Katastrophe

Der Unterschied zwischen einem behördlichen Test und einer echten Katastrophe ist groß. Beim Test werden keine Systeme abgeschaltet. Die Infrastruktur bleibt voll funktionsfähig. Im Gegensatz dazu würde ein echter Blackout langfristige Folgen haben. Die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom würde beeinträchtigt. Der öffentliche Nahverkehr würde zum Erliegen kommen. Krankenhäuser wären auf Notstromaggregate angewiesen. Der Test am 17. November dient ausschließlich der Funktionsprüfung. Er stellt sicher, dass Warnungen im Ernstfall rechtzeitig ankommen. Die Bürger sollten diese Information von den unrealistischen Szenarien im Internet unterscheiden.