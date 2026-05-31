Falschmeldung: Keine Pauschalgebühr für deutsche Auswanderer

In sozialen Netzwerken verbreitet sich das Gerücht, deutsche Auswanderer müssten bald eine hohe Pauschalgebühr zahlen. Eine Überprüfung zeigt: Die Behauptung ist falsch, es gibt keine entsprechenden Pläne.

In sozialen Netzwerken kursieren derzeit Gerücht e über eine angebliche Pauschalgebühr , die deutsche Auswanderer künftig zahlen müssten. Die Behauptung: Wer Deutschland dauerhaft verlassen will, soll eine Abgabe von mindestens 5000 Euro, bei Gutverdienern sogar bis zu 10.000 Euro, an den Staat entrichten.

Diese Meldung verbreitet sich viral auf Plattformen wie TikTok, Instagram und Facebook, oft in Videos, die seriösen Nachrichtenbeiträgen nachempfunden sind, aber keinerlei Quellenangaben enthalten. Einige Nutzer haben die Behauptung aufgegriffen und in eigenen Beiträgen kommentiert, was zu Verunsicherung geführt hat. Wir haben beim Bundesfinanzministerium nachgefragt und können Entwarnung geben: Es gibt keinerlei Pläne für eine solche Gebühr. Die Auswanderung aus Deutschland ist nicht mit einer pauschalen Abgabe verbunden.

Doch warum halten sich solche Falschmeldungen so hartnäckig? Ein Grund könnte die allgemeine Verunsicherung über steigende Lebenshaltungskosten und bürokratische Hürden sein, die viele Menschen dazu bewegt, über eine Auswanderung nachzudenken. Dabei ist es wichtig, sich von seriösen Quellen zu informieren und nicht auf emotional aufgeladene Inhalte hereinzufallen. Tatsächlich fallen beim Umzug ins Ausland durchaus Kosten an, aber sie sind individuell verschieden und nicht als staatliche Gebühr zu verstehen.

Wer auswandert, muss Ausgaben für Visum, Flüge, Umzugstransport, Anmietung oder Kauf einer neuen Wohnung sowie für die alltägliche Lebenshaltung im Zielland einplanen. Auch die Abmeldung des Wohnsitzes in Deutschland ist in der Regel kostenfrei, sofern sie innerhalb von zwei Wochen nach dem Auszug erfolgt. Bei Versäumnis kann eine geringe Verzögerungsgebühr anfallen, aber das ist weit entfernt von den genannten 5000 Euro. Wer selbstständig ist oder größere Vermögenswerte besitzt, sollte zudem steuerliche Aspekte prüfen, etwa die Wegzugsbesteuerung bei Anteilen an Kapitalgesellschaften.

Diese betrifft jedoch nur einen kleinen Kreis von Auswanderern und ist keine generelle Abgabe. Die Verbreitung von Fehlinformationen über eine Auswanderungsgebühr zeigt, wie schnell sich Gerüchte in sozialen Netzwerken verbreiten können. Oft werden sie bewusst gestreut, um Angst zu schüren oder Klicks zu generieren. Nutzer sollten daher kritisch hinterfragen, ob eine Nachricht Quellen nennt und ob sie von offiziellen Stellen bestätigt wird.

Im konkreten Fall ist die Antwort klar: Die Pauschalgebühr existiert nicht. Wer dennoch konkrete Informationen zu den tatsächlichen Kosten einer Auswanderung benötigt, kann sich an die zuständigen deutschen Auslandsvertretungen oder Migrationsberatungsstellen wenden. Auch Vergleichsportale und Erfahrungsberichte von Auswanderern bieten eine realistische Einschätzung. Letztlich bleibt der Schritt ins Ausland eine persönliche Entscheidung, die gut vorbereitet sein will - aber ohne Angst vor einer fiktiven Abzocke durch den deutschen Staat getroffen werden kann





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