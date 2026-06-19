Falschmeldung über Messis Vater: Entlassungen bei argentinischem TV-Sender

Nach einem emotionalen Auftritt von Lionel Messi verbreitete eine argentinische Moderatorin fälschlicherweise den Tod seines Vaters Jorge. Die Familie dementierte, der Sender entließ die Verantwortlichen. Der Vorfall zeigt die Risiken ungeprüfter Informationen in den Medien.

In den letzten Tagen sorgte eine Nachricht aus dem Umfeld von Lionel Messi für weltweite Aufmerksamkeit. Der achtmalige Weltfußballer hatte nach einem Spiel seiner Mannschaft Inter Miami eine emotionale Reaktion gezeigt, die von Zuschauern und Medien als ungewöhnlich interpretiert wurde.

In einem Interview nach der Partie sprach Messi von "schwierigen Tagen" und betonte, dass seine emotionale Verfassung nichts mit dem Fußball zu tun habe. Er vermied es jedoch, die genaue Ursache zu nennen, was in seiner argentinischen Heimat sofort zu Spekulationen und Gerüchten führte. Die Situation eskalierte, als die argentinische Schauspielerin und Moderatorin Florencia Peña während der Livesendung "El Show del Verano" auf dem Streamingdienst Luzu TV behauptete, Messis Vater Jorge sei verstorben.

Peña, eine bekannte Persönlichkeit in Argentinien, verbreitete diese Information ohne vorherige Überprüfung. Die Folge war ein Schock für die Familie Messi, die umgehend reagierte. In einer offiziellen Mitteilung stellte die Familie klar: "Die Familie Messi teilt mit, dass Jorge gesundheitliche Probleme hat. Derzeit steht er unter ärztlicher Beobachtung, erholt sich und zeigt angesichts seines Gesundheitszustands einen positiven Verlauf.

" Damit wurde die Falschmeldung korrigiert, doch der Schaden war bereits angerichtet. Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. Luzu TV entließ Florencia Peña sowie zwei Produzenten der Sendung. Der Streamingdienst veröffentlichte ein Statement, in dem es hieß: "Wir von Luzu TV bedauern zutiefst, was während der Sendung 'El Show del Verano' live im Fernsehen geschehen ist.

Für unseren Sender ist die Verbreitung sensibler Informationen ohne vorherige ordnungsgemäße Überprüfung inakzeptabel. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen von Luzu TV beschlossen, alle beteiligten Personen zu entlassen, und Florencia Peña wird ihr Amt niederlegen. Wir bekräftigen unser Bekenntnis zu einer verantwortungsvollen, respektvollen und gewissenhaften Berichterstattung.

" Peña selbst meldete sich auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zu Wort und bat die Familie Messi um Verzeihung: "Ich bitte die Familie Messi um Verzeihung für diesen schrecklichen Moment, den sie vermutlich gerade durchleben. Ich schäme mich sehr, dass ich diesen Schmerz verursacht habe.

" Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Verantwortung von Medien und Influencern im Umgang mit persönlichen Informationen von Prominenten. In einer Zeit, in der Nachrichten sich viral verbreiten können, ist die Überprüfung der Fakten von entscheidender Bedeutung. Die Familie Messi, die für ihre Diskretion bekannt ist, musste aufgrund einer unbestätigten Aussage öffentlich Stellung beziehen.

Lionel Messi selbst hat sich bislang nicht weiter zu den Vorfällen geäußert, doch die emotionalen Momente nach dem Spiel zeigen, dass der Druck auf den Fußballstar auch abseits des Platzes enorm ist. Die Gesundheitsprobleme seines Vaters Jorge, der als wichtigster Berater und Vertrauter von Messi gilt, beschäftigen die Familie nun im Privaten. Die Hoffnung ist, dass Jorge Messi sich bald vollständig erholt und die falschen Berichte keine weiteren negativen Auswirkungen haben.

Die Affäre um die Falschmeldung hat in Argentinien eine Debatte über die Glaubwürdigkeit von Unterhaltungssendungen ausgelöst, die oft als Nachrichtenquelle wahrgenommen werden. Luzu TV hat erste Konsequenzen gezogen, doch die Frage bleibt, wie solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden können. Florencia Peña verlor nicht nur ihren Job, sondern auch einen Teil ihres Ansehens. Der Fall zeigt, dass selbst gut gemeinte Aussagen ohne ausreichende Prüfung fatale Folgen haben können.

Für die Familie Messi bleibt zu hoffen, dass die öffentliche Anteilnahme nicht in weiteren Spekulationen endet, sondern ihnen die nötige Privatsphäre für die Genesung von Jorge gewährt wird





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