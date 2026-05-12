Fame Fighter Oliver Ginkel gegen Boxer von Misfits an Kickboxen - Videos und Infos

Oliver Ginkel steht vor dem Kampf seines Lebens in Fame Fighting. Er tritt gegen Boxer von Misfits an und will cements der Fahrtdarstellung, dass er in die Weltspitze kommt.

Die besten Fame Fighter treten gegen die knallharten Boxer von „Misfits“. Einer, der unter den Besten natürlich nicht fehlen darf: Amateur-Champion Oliver Ginkel . Gegen seinen Gegner will er im Ring wieder allen zeigen, was er kann, und seinen zweiten Profikampf bestreiten.

Foto: Misfits Boxing; Foto Seven Sport; Pervin Inan-Serttas; Patric Fouad Ginkels Fight bei Fame Fighting 3 hob das Box-Niveau des Events auf ein neues Level. Denn normalerweise treten Reality-Stars gegeneinander an – technisch hochwertig, aber keine Profis. Mit dem Kampf Ginkel gegenänderte sich das. Der erste „Professional Bout“ in der Fame-Fighting-Geschichte ging an den deutschen Reality-Star.

Mit einem technischen K.o. erledigte er Virgo in der 4. Runde und gab sein erfolgreiches Profi-Debüt. Jetzt will er sich seinen zweiten Profi-K.-o. -Sieg holen





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