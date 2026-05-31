Fame Fighter Tobias Pietrek trifft auf erfahrenen Misfits-Boxer Josh Brueckner

Promi-Boxen international: Der deutsche Reality-Star Tobias Pietrek stellt sich beim Event Fame Fighting x Misfits dem US-Amerikaner Josh Brueckner, der eine deutlich längere Kampfbilanz vorweisen kann. Pietrek gibt sich selbstbewusst, genießt die Underdog-Rolle und lässt sich durch Brutal-Brückners KI-Foto-Motiv zusätzlich anstacheln.

Der 35-jährige Reality-Star Tobias Pietrek , auch bekannt als Fame Fighter, tritt am 6. Juni beim Event Fame Fighting x Misfits gegen den amerikanischen Gegner Josh Brueckner an.

Während Brueckner bereits deutlich mehr Kämpfe bestritten und gewonnen hat, bleibt Pietrek gelassen und freut sich auf die Herausforderung. Er betont, dass Respekt vorhanden sei, aber keine Angst. Sein Mindset sei das eines Underdogs, der nichts zu verlieren habe und precisely deshalb überraschen könne. Ein zusätzlicher Aufhänger ist, dass Brueckner ein KI-generiertes Foto von sich und Pietrek auf Instagram teilte, was Pietrek unsympathisch findet und ihn zusätzlich motiviert.

Das Event verspricht einen spannenden Kampf zwischen einem erfahrenen internationalen Boxer und einem deutschen Reality-TV-Publikumsliebling, der beweisen will, dass Statistiken nicht alles sind





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