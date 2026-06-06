Fame Fighting: Countdown läuft - Fan-Voting zeigt klare Favoriten und knappe Duelle

Nur noch Stunden bis zum großen Fame-Fighting-Spektakel. Das Fan-Voting ergab klare Favoriten wie Can Kaplan, aber auch enge Rennen. Alle Infos zum Event am 6. Juni.

Die Spannung steigt ins Unermessliche: Nur noch wenige Stunden trennen die Fans vom lang ersehnten Fame-Fighting- Spektakel . Am morgigen Tag werden die Kämpfer endlich in den Ring steigen und zeigen, was sie in den vergangenen Wochen hart erarbeitet haben.

Insgesamt 18 Fighter stellen sich in neun epischen Duellen gegenüber, und die Vorfreude ist gewaltig. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die letzten Trainingssessions werden absolviert, und die Athleten sind bereit, alles zu geben. Doch nicht nur die Kämpfer selbst fiebern dem Event entgegen - auch die Fans haben bereits Stellung bezogen. In einem großen Fame-Fighting-Voting konnten die Zuschauer ihre Favoriten küren, und die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild aus klaren Tendenzen und spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen.

Über einen Zeitraum von 24 Stunden durften die Fans abstimmen, und die Auszählung offenbart interessante Einblicke in die Erwartungen der Community. In manchen Gewichtsklassen gibt es einen eindeutigen Favoriten, der die Abstimmung mit großem Vorsprung für sich entscheiden konnte. So beispielsweise im Duell zwischen Can Kaplan und Aleks Petrović: Hier liegt Kaplan mit beeindruckenden 77 Prozent der Stimmen klar vorn und wird von den Fans als sicherer Sieger gehandelt.

Ähnlich deutlich ist die Situation bei Oliver Ginkel, der mit 51 Prozent gegen Fes Batista favorisiert wird. In anderen Paarungen hingegen ist alles offen: Luis Alcaraz Pineda und sein Gegner liefern sich ein enges Rennen, ebenso wie Aro Schwartz und Ty Mitchell. Diese Ungewissheit sorgt für zusätzliche Brisanz und verspricht packende Kämpfe, bei denen die Favoritenrolle kaum eine Rolle spielen dürfte. Die Kämpfer selbst haben sich intensiv vorbereitet und sind hochmotiviert.

Viele von ihnen betonen, dass sie sich durch das Voting nicht unter Druck setzen lassen, sondern ihren eigenen Kampfstil durchziehen werden. Trainerteams haben spezielle Taktiken entwickelt, um die Stärken der jeweiligen Gegner zu neutralisieren. Die Fans können sich am 6. Juni ab 18 Uhr live ein Bild machen, wenn der Ring frei gegeben wird.

Für alle, die das Spektakel nicht verpassen möchten, gibt es die Möglichkeit, einen Fight-Pass zu erwerben, um den Stream zu verfolgen. Die Veranstalter versprechen ein unvergessliches Event mit hochkarätigen Kämpfen, packenden Geschichten und emotionalen Momenten. Egal ob im Stadion oder vor dem Bildschirm - die Vorfreude ist riesig, und die Stunden bis zum ersten Gongschlag werden ungeduldig gezählt





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