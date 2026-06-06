Fame Fighting International: Der große Showdown in Leverkusens Ostermann Arena

Ein spektakuläres Box‑Turnier in Leverkusen mit rotem Teppich, Stars, Wellness‑Ritualen und Live‑Stream, wobei Fans per BILDplus den Fight‑Pass für nur fünf Euro erwerben können.

Der lang erwartete Showdown ist endlich angebrochen - nicht nur ein Fest für Fans von Kampfsport, sondern ein echtes Ereignis, das die ganze Stadt Leverkusen in Aufruhr versetzt.

In der legendären Ostermann Arena, nur einen Steinwurf von der BayArena entfernt, treten heute die Kämpfer von Fame Fighting International in einem spektakulären Box‑Turnier gegeneinander an. Schon um 16 Uhr rollt der rote Teppich aus und lässt die Stars in glamourösem Glanz erscheinen. Während die Kameras das Geschehen festhalten, können Zuschauer im Liveticker oder im Online‑Stream die Veranstaltung ab 18 Uhr in voller Länge verfolgen.

Die Arena ist bereits von einem emsigen Team aus Crew‑Mitgliedern, Technikern und Zapfprofis besetzt, die dafür sorgen, dass kein Gast im Trockenen sitzt, wenn die Fäuste im Ring aufeinandertreffen. Ein besonderes Highlight vor dem eigentlichen Kampf ist die entspannte Vorbereitung von Tobias Pietrek, einem der favorisierten Kämpfer. Gemeinsam mit seiner Freundin Mina nutzt er die letzten Stunden vor dem Showdown für eine Mini‑Wellness‑Session, die Gesichtsmaske und leichte Entspannungsübungen beinhaltet - ein kurzer Moment der Ruhe, bevor es ernst wird.

Pietrek muss jedoch nicht nur für den Ring, sondern auch für den glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich trainieren. Ab 16 Uhr überträgt BILD live vom roten Teppich und zeigt den großen Einlauf, die modischen Statements der Athleten und sämtliche Highlights, die das Event zu einem Erlebnis für Mode‑ und Sportbegeisterte zugleich machen. Auch die Zuschauer sind aktiv in das Geschehen eingebunden.

Reality‑Star Christina Dimitriou, die zuvor für Aufsehen sorgte, indem sie mit Fame Fighter Aleks Petrovic in einer TV‑Sendung betrogen wurde, ist heute vor Ort, um das Geschehen aus nächster Nähe zu verfolgen. Sie nutzt die Gelegenheit, sich schnell die Nägel zu machen und ihre Unterstützung für die Favoriten zu zeigen. Parallel dazu bereitet sich Oliver Ginkel, ein weiterer prominenter Gast, im Friseursalon um die Ecke den letzten Feinschliff vor - ein kleiner, aber wichtiger Schritt, um beim Auftritt zu glänzen.

Der Aufbau der Veranstaltung befindet sich in den letzten Zügen. Während die Kämpfer bereits ihre Hände tapen und sich mental auf den Kampf vorbereiten, sind die Zapfhähne in der Arena bereits mit frischem Kölsch bestückt, sodass die Gäste während der Pausen erfrischende Getränke genießen können. Der Countdown läuft, die Stunden bis zum ersten Gong sind gezählt, und die Fans wurden per Umfrage bereits gefragt, welchen Kämpfer sie als Sieger erhoffen.

Auch die Social‑Media‑Kanäle spielen eine große Rolle: Tommy Pedroni, ein weiterer Teilnehmer, appellierte in einem Instagram‑Post an die Community, ihm lautstark den Rücken zu stärken, während er in der Hotellobby wartete. Ab 16 Uhr wird die Atmosphäre in der Ostermann Arena explosiv, wenn das rote Tuch aufgerollt wird und die ersten Kämpfe beginnen.

Für alle, die das Geschehen nicht vor Ort erleben können, gibt es das exklusive BILDplus‑Abo: Neukunden erhalten das Monatsabo für lediglich 1,99 Euro und können den Fight‑Pass für einen einmaligen Betrag von fünf Euro erwerben, um das komplette Event live von zu Hause aus zu verfolgen. So wird Fame Fighting International nicht nur zu einem sportlichen Highlight, sondern auch zu einem digitalen Erlebnis, das Fans über die Grenzen der Arena hinweg verbindet.

Die Spannung steigt, die Erwartungen sind hoch - und am Ende des Abends wird sich zeigen, wer im Ring als echter Sieger hervorgeht





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