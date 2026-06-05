Fame Fighting International: Deutsches Trash-TV-Elite trifft auf internationale Reality-Boxer

Das Fame-Fighting-Event in Leverkusen bringt acht deutsche Prominente aus der Trash-TV-Szene gegen acht internationale Reality-Boxer der britischen Promotion Misfits in den Ring. Neben den Kämpfen steht das offizielle Wiegen mit möglicherweise explosiven Face-offs im Mittelpunkt. Der Event wird live bei BILD übertragen.

Nur noch einmal schlafen! Morgen steigt endlich Fame Fighting International. In der Ostermann Arena in Leverkusen trifft die deutsche Trash-TV-Elite auf die weltweit schlagkräftigsten Reality-Boxer. 8 deutsche Fame Fighter gegen 8 internationale Promi-Klopper von der britischen Box-Promotion Misfits!

Die beste Nachricht: Die Wartezeit bis zum ersten Glockenleuten am Samstag wird wie im Flug vergehen. Denn schon heute steigt das erste Highlight des Fame-Fighting-Spektakels an diesem Wochenende. BILD hat einen Überblick über die für Sie wichtigsten Termine zusammengestellt. Am Tag vor dem Knall im Ring müssen die Kämpfer ihr Gewicht bringen, das für den Kampf vertraglich vereinbart war.

Nur die Superschwergewichtler haben kein Limit. Can Kaplan muss für sein Gefecht im Supermittelgewicht gegen den YouTuber Slim Albaher auf 76,2 Kilogramm runter. Wer sein vereinbartes Gewicht nicht erreicht hat, wird bestraft und muss bis zu 30 Prozent seiner Gage an den Gegner abtreten. Beim offiziellen Wiegen zu Fame Fighting 3 im letzten Jahr sorgte Hati Suárez für einen Skandal.

Beim Face-off spuckte die Reality-Krawallbraut ihrer Gegnerin Jennifer Iglesias ins Gesicht. Es kam zu einem Handgemenge und heftigen Beleidigungen. Sogar die Security musste eingreifen. Alle Kämpfer sowie die Stars und Sternchen der Reality-Szene schlendern vor dem Beginn des Kampfabends über den roten Fame-Fighting-Teppich und stellen sich den Fragen der BILD-Reporter.

Auch das gibt es exklusiv und kostenlos im Livestream bei BILD. Die deutschen Fame Fighter müssen beweisen, dass sie durch ihre Ringauftritte dazugelernt und sich weiterentwickelt haben. Denn Fakt ist: Die internationalen Reality-Klopper kommen teilweise mit ordentlich Box-Erfahrung um die Ecke. Die Show beginnt um 18 Uhr.

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