Fame Fighting International: Die härteste Event-Show Deutschlands startet heute

Reality-TV-Promis treten in 9 gnadenlosen Kämpfen gegeneinander an. Persönliche Rachefelt, Ehre und Stolz stehen auf dem Spiel. BILD überträgt das Event live, begleitet von einem ausführlichen Liveticker und exklusiven Hintergrundberichten vom roten Teppich. Das Event verspricht über fünf Stunden Adrenalin, Drama und Show.

Das Warten hat ein Ende. Reality-Fans - und alle, die es noch werden wollen - aufgepasst: Ab 18 Uhr gibt's auf die Nuss! Fame Fighting International steht in den Startlöchern, und die streitlustigsten Promi-Boxer steigen in den Ring.

Das dürfen Sie nicht verpassen! Wo sonst Likes und Follower zählen, geht es heute um offene Rechnungen, Ehre, Stolz und harte Treffer! Wochenlang schuften die Promis im Training, schwitzen, bluten, weinen - für die wohl härteste Event-Show Deutschlands. Hier wird nichts verschenkt, keiner geschont.

In insgesamt 9 gnadenlosen Fights wird es heiß und laut. Denn auch außerhalb des Rings liefern sich die 18 Kontrahenten einen Schlagabtausch. Das macht die Fights ja so spannend! Denn persönliche Rache stachelt sie an.

Bevor es in den Ring geht, heißt es für die Kämpfer: Blitzlichtgewitter! Ab 16 Uhr überträgt BILD den roten Teppich des großen Boxspektakels. Der Liveticker von BILD startet ebenfalls um 15.30 Uhr - mit allen Highlights! Hier wird der heißeste Gossip ausgetauscht, hier kommen die Kämpfer und VIP-Gäste ans Mikro!

Wie war die letzte Nacht? Wer beefte sich noch Minuten vor dem Start mit wem? Wem drücken die Promi-Gäste die Daumen? BILD nimmt Sie mit hinter die Kulissen und hautnah zu den Stars.

Ab 18 Uhr ist Schluss mit der Quatscherei - jetzt wird geliefert! Im Ring zählt nur noch, wer die besseren Fäuste und die stärkeren Nerven hat. Freuen Sie sich auf über fünf Stunden pure Unterhaltung - Adrenalin, Drama und eine große Menge an Show inklusive. BILD überträgt und tickert alle Kämpfe den ganzen Abend live.

Neben einem BILDplus-Abo benötigen Sie den BILD-Fight-Pass. Als Neukunde kostet das BILDplus-Abo nur 1,99 Euro (monatlich kündbar), den BILDplus-Abonnenten, die den exklusiven Fight-Pass freigeschaltet haben, können das Box-Event live von zu Hause aus verfolgen. Am PC, in der Handy-App oder jetz





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