Fame Fighting International: Die Kämpfer treffen sich vor dem großen Box-Abend

Die Pressekonferenz vor "Fame Fighting International" ist heute in Leverkusen zu sehen. Die Kämpfer beabsichtigen, sich das Momentum vor dem großen Box-Abend zu sichern und ihre Gegner einzuschüchtern. Am Samstag geht es um die Kämpfe in den Gewichtsklassen.

Bevor die Fäuste fliegen, fliegen erst einmal die verbalen Fetzen. Heute steigt die große Pressekonferenz vor " Fame Fighting International " mit allen Kämpfer n. Jeder beabsichtigt, sich das Momentum vor dem großen Box-Abend zu sichern und seinen jeweiligen Gegner einzuschüchtern.

Besonders das Aufeinandertreffen von Netflix-Star Chase DeMoor (29) und Reality-Promi Aleks Petrovic (35) wird mit Spannung erwartet. Die Pressekonferenz aus Leverkusen sehen Sie heute ab 18 Uhr völlig kostenlos im BILD-Livestream.

Zudem können Sie HIER alles im Liveticker nachlesen. Blut geleckt? BILD überträgt am Samstag die Megashow aus der Ostermann-Arena live und exklusiv. Mit BILDplus und dem FIGHT-PASS sind Sie LIVE von zu Hause aus dabei.

Als Neukunde kostet das BILDplus-Abo nur 1,99 Euro (monatlich kündbar). Den FIGHT PASS erhalten Sie für einmalig 5 Euro. Am Samstag geht es um die Kämpfe in den Gewichtsklassen. So wird Filip Pavlović (31) gegen Luis Pineda (27) in einem Halbschwergewichtskampf antreten.

Im Supermittelgewicht treten Ty Mitchell (35) und Aro Schwartz (32) gegeneinander an. Tommy Pedroni (31) wird gegen Fes Batista (36) in einem Cruisergewichtskampf antreten. Zum Abschluss der Box-Abend-Show treten Ediz Tasci (31) und Nathan Barnatt (45) in einem weiteren Halbschwergewichtskampf an





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