Fame Fighting International: Heiße Phase ab Mittwoch - Pressekonferenz, Wiegen und Kampfabend live bei BILD

Am Samstag steigt Fame Fighting International in Leverkusen. Deutsche Trash-TV-Stars treffen auf internationale Reality-Boxer. BILD berichtet live von Pressekonferenz, Wiegen und Kämpfen.

Die Vorfreude steigt: Am Samstag steigt in der Ostermann Arena in Leverkusen das mit Spannung erwartete Fame Fighting International. Dabei treffen die bekanntesten deutschen Trash-TV-Gesichter auf internationale Reality-Boxer, die von der britischen Box-Promotion Misfits gestellt werden.

Acht deutsche Fame Fighter kämpfen gegen acht internationale Promi-Klopper. Das Event verspricht nicht nur actionreiche Kämpfe, sondern auch jede Menge Drama und Unterhaltung abseits des Rings. Doch bevor die Fäuste fliegen, steht ein volles Programm an: Schon am Mittwoch startet das Spektakel mit einer Pressekonferenz, bei der die Kontrahenten verbal aufeinander losgehen. BILD berichtet live und exklusiv von allen Höhepunkten.

Die Pressekonferenz am Mittwoch ist der Auftakt der heißen Phase. Hier zeigen die Promi-Boxer, wer die größte Klappe hat. Besonders Netflix-Star Chase DeMoor ist bekannt für seine provokativen Auftritte und wird wohl auch diesmal für Schlagzeilen sorgen. Die Konferenz wird ab 18 Uhr im BILD-Livestream übertragen.

Zudem gibt es einen Liveticker, in dem jede Aussage minutengenau nachzulesen ist. Die Kämpfer nutzen diese Gelegenheit, um ihre Gegner einzuschüchtern und sich das psychologische Momentum zu sichern. In der Vergangenheit kam es dabei schon zu handfesten Auseinandersetzungen, wie beim letzten Fame Fighting, als Hati Suárez ihrer Kontrahentin Jennifer Iglesias ins Gesicht spuckte. Am Freitag steht das offizielle Wiegen auf dem Programm.

Die Kämpfer müssen das vertraglich vereinbarte Gewicht bringen. Nur die Superschwergewichtler haben keine Limitierung. So muss Can Kaplan (28) für seinen Kampf im Supermittelgewicht gegen YouTuber Slim Albaher (31) auf exakt 76,2 Kilogramm runter. Wer das Gewicht verfehlt, wird mit einer Strafzahlung von bis zu 30 Prozent seiner Gage belegt.

Das Wiegen und das finale Face-off der Kontrahenten werden ebenfalls ab 18 Uhr im Livestream bei BILD übertragen. Im Anschluss an das Wiegen findet der traditionelle Red-Carpet-Empfang statt, bei dem alle Kämpfer und Stars der Reality-Szene über den roten Teppich schreiten und Interviews geben. Der Höhepunkt ist der Kampfabend am Samstag. Die deutschen Fame Fighter müssen beweisen, dass sie aus früheren Ringauftritten gelernt haben und sich weiterentwickelt haben.

Denn die internationalen Gegner kommen oft mit beachtlicher Boxerfahrung. Die Show beginnt um 18 Uhr. BILDplus-Kunden und Besitzer des FIGHT PASS können das Event live von zu Hause verfolgen. Der Eintrittspreis für Neukunden beträgt nur 1,99 Euro im Monat (monatlich kündbar), der FIGHT PASS ist für einmalig 5 Euro erhältlich.

Verpassen Sie keine Sekunde dieses spektakulären Abends, bei dem es nicht nur um sportliche Leistung, sondern auch um Ruhm und Ehre geht





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