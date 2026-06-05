Fame Fighting International: Heute wiegen, morgen kämpfen

Beim Fame Fighting International steht heute das offizielle Wiegen an. 18 Teilnehmer müssen ihr Kampfgewicht bestätigen. Promis wie Filip Pavlović und Ediz Tasci schwitzen extrem, um die Waage zu drücken. Live ab 18 Uhr auf BILD.de.

Morgen wird im Ring gekämpft, heute gegen die Waage! Bevor bei Fame Fighting International die Fäuste fliegen, steht für die 18 Teilnehmer noch die wohl wichtigste Hürde an: das offizielle Wiegen .

Alle Kämpfer müssen heute ihr vereinbartes Kampfgewicht auf die Waage bringen. Denn klar ist: Stimmt die Zahl nicht, gibt es auch keinen Kampf. Für die Promis hieß das in den vergangenen Tagen deshalb vor allem eins: schwitzen, schwitzen, schwitzen! Ob es am Ende wirklich alle Kämpfer schaffen, sehen Sie beim großen Fame-Fighting-Wiegen, das heute ab 18 Uhr live auf BILD.de übertragen wird.

Doch damit nicht genug: Vor dem großen Kampfabend stehen sich die Gegner beim finalen Face-off noch einmal gegenüber. Die letzte Chance für böse Blicke, Provokationen und verbale Spitzen, bevor es morgen ernst wird. Eingewickelt in Handtücher heißt es: Schwitzen bis zum Schluss! Damit die Wärme nicht entweicht, wird Tommy Pedroni komplett eingepackt.

Um dem Körper kurzfristig die letzten Kilos zu entziehen, galt für viele Fighter vor dem Wiegen nur ein Motto: raus mit dem Wasser! Dafür legten einige Teilnehmer noch einmal eine Extraschicht im Training ein, und zwar im Schwitzanzug. Der gilt unter Kämpfern als echter Geheimtipp, wenn es darum geht, in letzter Minute Gewicht zu verlieren. Denn der Anzug staut die Körperwärme, treibt so den Puls nach oben und sorgt dafür, dass die Schweißproduktion auf Hochtouren läuft.

Das Ergebnis: Auf der Waage purzeln die Pfunde. Allerdings nur kurzfristig. Denn verloren wird dabei vor allem Wasser - nicht etwa Fett. Ein Trick also für den schnellen Erfolg vor dem Wiegen, nicht für eine dauerhafte Gewichtsabnahme.

Harte Arbeit vor dem großen Wiegen - für ein Selfie reicht die Kraft aber noch! Oliver Ginkel posiert beim letzten Training vor der Waage. Der Kämpfer Oliver Ginkel beginnt den Kampf gegen die Waage nicht erst einen Tag vor dem Wiegen. In seiner Instagram-Story schreibt er: 89 Kilo auf 79 Kilo in 10 Tagen.

Für Ginkel sind solche Extrem-Aktionen nichts Neues. Er ist Profikämpfer und hat bereits reichlich Erfahrung mit harten Gewicht-Cuts gesammelt. In der Kampfsportwelt gehören drastische Gewichtsreduktionen vor einem Fight oft zum Geschäft. Aber auch die Nicht-Profis mussten ordentlich abnehmen.

So verrät Dschungelkönig Filip Pavlović in seiner Instagram-Story, dass er satte 10 Kilo verlieren musste, um sein Kampfgewicht zu erreichen. Besonders hart traf es Ediz Tasci: Er musste sogar noch am Tag vor dem Kampf fünf Kilo runterschwitzen, um das vorgeschriebene Gewicht zu schaffen. Etwas entspannter lief die Gewichtsabnahme bei seinem Streamer-Kollegen MckyTV. Er musste nach eigenen Angaben lediglich zwei Kilo verlieren.

Auf Instagram zeigt er sich beim Knabbern von Reiswaffeln - zwar kein Festmahl, aber immerhin etwas zu essen. Wenigstens etwas essen! Für seinen Kampf musste MckyTV weniger abnehmen als seine Fame-Fighting-Kollegen. Die Vorbereitung auf das Wiegen ist eine echte Herausforderung, die Disziplin und Durchhaltevermögen erfordert.

Viele Kämpfer nutzen verschiedene Methoden, um ihr Gewicht zu reduzieren, wie zum Beispiel Schwitzanzüge oder extreme Diäten. Doch Experten warnen vor den Risiken solcher radikalen Gewichtsverluste, die vor allem den Wasserhaushalt des Körpers belasten. Der Kampf gegen die Waage ist oft genauso hart wie der Kampf im Ring selbst. Die Zuschauer können gespannt sein, wer es schafft, das geforderte Gewicht zu erreichen, und wer vielleicht noch in letzter Minute kämpfen muss.

Das offizielle Wiegen ist der Auftakt zu einem actionreichen Wochenende voller Spannung und Emotionen. Fame Fighting International verspricht ein Spektakel, bei dem nicht nur die Kämpfer im Ring, sondern auch die Waage eine entscheidende Rolle spielt. Die Teilnehmer geben alles, um ihr Ziel zu erreichen, und die Fans fiebern mit. Morgen wird es dann ernst: Im Ring zählt nur die Leistung, aber heute geht es um die letzte Hürde vor dem großen Showdown.

Das Wiegen ist ein wichtiger Bestandteil des Kampfsports, und die Athleten nehmen es sehr ernst. Die Stimmung ist angespannt, aber auch voller Vorfreude. Jeder möchte beweisen, dass er bereit ist für den Kampf. Die Veranstalter haben alle Vorkehrungen getroffen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die Kämpfer werden einzeln aufgerufen, um ihr Gewicht zu bestätigen, und dann folgt das Face-off, bei dem die Gegner sich in die Augen schauen. Es ist ein emotionaler Moment, der die Spannung noch einmal steigert. Fame Fighting International hat sich als Event etabliert, das sowohl Profis als auch Prominente zusammenbringt. Die Kombination aus Sport und Unterhaltung begeistert ein breites Publikum.

Die sozialen Medien sind voll von Beiträgen der Kämpfer, die ihre Fortschritte und Herausforderungen teilen. Die Fans können die Ereignisse live verfolgen und sich ein Bild von der harten Arbeit machen, die hinter einem Kampf steckt. Der Weg zum Sieg beginnt bereits beim Wiegen, und jeder Kämpfer weiß, dass hier der Grundstein für den Erfolg gelegt wird. Die Waage ist der erste Gegner, den es zu besiegen gilt.

Wer diese Hürde nimmt, ist bereit für die Herausforderung im Ring. Die nächsten Stunden werden zeigen, wer sich durchsetzen kann. Die Vorfreude auf den Kampfabend ist riesig, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Fame Fighting International ist mehr als nur ein Event; es ist ein Erlebnis für alle Beteiligten.

Die Kämpfer sind bereit, ihre Grenzen zu überschreiten und alles zu geben. Das Wiegen ist der offizielle Startschuss für ein Wochenende voller Action und Emotionen





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