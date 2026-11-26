Die Familienbäckerei Olandt feiert 135-jährige Tradition. Heinrich gründete sie 1891. Heute sichern Laurin, Michael und Heiner die sechste Generation für die Zukunft.

Die Backstube der Familie Olandt in der Nähe der Lübecker Bucht steht für eine seltene Beständigkeit im deutschen Handwerk. Laurin Olandt, 20 Jahre alt, sein Vater Michael Olandt, 52 Jahre, und sein Großvater Heiner Olandt, 79 Jahre, verkörpern hier drei Generationen unter einem Dach. Laurin drückt eine Haltung aus, die im aktuellen Handwerksmangel fast wie ein Wunder wirkt: Er möchte später gemeinsam mit seinem Vater Michael in der Bäckerei arbeiten. Während viele Betriebe verzweifelt nach Nachfolgern suchen, ist dies bei den Olandts seit 135 Jahren eine selbstverständliche Kontinuität. Der Küstenort verändert sich stündlich, doch die Backstube bleibt ein fester Ankerpunkt.

Historische Wurzeln und Generationenübergabe

Die Wurzeln dieses Unternehmens reichen tief in die Geschichte der Region. Heinrich Olandt, damals 37 Jahre alt, übernahm die örtliche Bäckerei und legte den Grundstein für ein Traditionsunternehmen in sechster Generation. Der Beginn war bescheiden, doch der Erfolg stellte sich schnell ein. Die ersten drei Generationen prägten den Betrieb nachhaltig. Heinrich Olandt, geboren im Jahr 1854, eröffnete den Laden im Jahr 1891 in Dahme.

Also read „Handwerk darf nicht aussterben“: Glasbläser sucht Nachfolger – 1400 Quadratmeter Gewerbefläche

Die Nachfolge trat 1923 Karl Olandt, geboren im Jahr 1883, an. Er leitete das Unternehmen und übergab es im Jahr 1951 an Karl-Heinz Olandt, geboren im Jahr 1923. Die Übergabe von einer Generation zur nächsten verlief stets reibungslos und ohne große Brüche. Jeder neue Inhaber baute die Bäckerei schrittweise weiter aus. Heute blickt die Familie auf eine lange Liste von Meistern und Bäckern zurück, die den Namen Olandt mit Qualität verknüpften.

Alltag im Betrieb und wirtschaftliche Entwicklung

Die Arbeit in der Backstube bedeutet für die Familie mehr als nur den Verkauf von Brot und Kuchen. Es ist ein Lebensgefühl, das von Herzlichkeit und Zusammenhalt geprägt ist. Heiner Olandt erinnert sich an seine Kindheit zurück, als es für ihn eigentlich nur zwei Möglichkeiten gab: den Strand oder die Backstube. Oft entschied er sich für die Backstube und half beim Eis machen für den Strandladen des Konditors in Kiel. Diese frühen Prägungen schufen eine tiefe emotionale Bindung zum Beruf.

Advertisement

Advertisement

Wirtschaftlich hat sich die Welt seit den Anfängen radikal verändert. Heiner Olandt vergleicht damals mit heute: Ein normales Brötchen kostete seiner Kindheit nur 10 Pfennig. Heute liegen die Preise bei 60 Cent. Diese Inflation spiegelt nicht nur die Geldwertentwicklung wider, sondern auch den gestiegenen Aufwand und die höheren Standards in der Backstube. Die Olandts haben sich stets angepasst, ohne die Qualität zu opfern. Der Ruf der Bäckerei war schon damals legendär; zu Zeiten von Heiner gab es mehr Gäste als in den benachbarten Orten Grömitz oder Scharbeutz.

Herausforderungen und persönliche sacrifices

Der Weg zur Meisterschaft und zum Familienunternehmer war nicht immer leicht. Er erforderte Hingabe und Verzicht. In manchen Jahren fehlte es an Personal, was dazu führte, dass ganze Nächte durchgearbeitet wurden. Als Heiner Olandt im Jahr 1972 den Betrieb übernahm, begann sein Arbeitsalltag morgens um zwei Uhr. Der Schlaf musste später nachgeholt werden, doch der Einsatz lohnte sich. Die frühen Arbeitszeiten waren ein fester Bestandteil des Berufsalltags, der nur von denen verstanden wurde, die darin lebten.

Trotz der harten Arbeit schätzen die Olandts den Aspekt der Work-Life-Balance, wie Michael Olandt betont. Für einen Familienvater gibt es nichts Schöneres, als nachmittags zu Hause zu sein. Die Familie nutzte die Nachmittage, um mit ihren Kindern an den Strand zu gehen, Radtouren zu machen oder Ausflüge zu unternehmen. So war immer jemand da, um die Familie zu unterstützen und gleichzeitig den Betrieb am Laufen zu halten. Diese Balance zwischen Pflicht und Freude ist ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg.

Zukunft und digitale Transformation

Laurin Olandt steht am Anfang seiner beruflichen Laufbahn und bringt frischen Wind in die 135 Jahre alte Tradition. Er möchte die Bäckerei weiterentwickeln und neue Ideen einbringen. Sein Ziel ist es, zu schauen, wo man hingehen kann, um das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Während Heiner Olandt Jahrzehnte an Backgeschichte erlebt hat, steht Laurin bereit, um diese Geschichte fortzuschreiben. Die sechste Generation ist bereit, die Fackel weiterzugeben.

Advertisement

Advertisement

Die Zusammenarbeit zwischen den Generationen ist nahtlos. Viele Mitarbeiter sind seit Jahrzehnten im Betrieb und teilweise arbeiten heute schon Eltern und Kinder gemeinsam in der Backstube. Laurin schätzt die Atmosphäre sehr. Für ihn ist es einfach herzlich. Diese Wertschätzung und die familiäre Atmosphäre machen die Bäckerei Olandt zu einem besonderen Ort. Sie sind nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern ein Zuhause, in dem Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Liebe zum Handwerk bleibt erhalten, während sich die Methoden der Zukunft anpassen.