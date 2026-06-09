Familie am Limit: Wie Eltern unter dem Druck von "Mental Load" leiden

Die Familie Schmalfuß ist eine erfolgreiche Familie, aber hinter den Kulissen leiden die Eltern unter dem Druck von "Mental Load". Sie müssen planen, erinnern und voraussehen, um ihren Kindern den Rücken freizuhalten. Aber wie lange können sie noch so weitermachen?

Wir sind keine Superhelden. Wir sind am Limit. Woran Familie Schmalfuß merkt, dass aus Fürsorge Belastung wird - und was wieder Luft schafft. Bei Helene (16) und Valentin (14) zählen Medaillen.

Ihre Eltern Nadja (53) und Andreas (59) versuchen, den Alltag nicht schwerer werden zu lassen als das, worauf die Kinder hinarbeiten.

"In meinem Kopf läuft ein Hochleistungsrechner", sagt Nadja Schmalfuß (53). Sie ist Anwältin für Medizinrecht. Ein anspruchsvoller Job. Doch das ist nicht der Grund.

Wann muss welches Kind zum Training? Heute Physiotherapie? Was muss in die Wäsche? Was essen wir heute Abend?

Was habe ich vergessen - sind die Sporttaschen gepackt? Um solche Fragen kreisen ihre Gedanken. Im Mittelpunkt stehen die Kinder. Denn wenn Helene und Valentin trainieren, ist das nicht bloß ein bisschen Sport nach der Schule.

Bei Helene und Valentin geht es um Leichtathletik-Wettkämpfe, um Zeiten, Weiten und Medaillen. Sie haben den Traum, einmal ganz oben zu stehen. Den Traum von der Weltspitze. Damit er nicht im Alltagsstress platzt, muss zu Hause vieles gleichzeitig funktionieren.

Nadjas Mann Andreas Schmalfuß (59) arbeitet als Hochschuldozent für Finanzen und Management und versucht ihr und den Kindern den Rücken freizuhalten, wo er nur kann. Es geht hier um Teamwork. Von außen erscheinen die "Schmalfüße" als Bilderbuchfamilie: erfolgreiche Eltern, ehrgeizige Kinder, klare Ziele. Eine privilegierte Familie mit gutem Einkommen.

Doch jedes Bilderbuch hat auch Seiten, auf denen der erste Blick trügt. Denn dieses Leben kostet Kraft. Vor allem der Hochleistungsrechner im Kopf. Eltern kennen das: planen, erinnern, voraussehen, auffangen.

Es ist eine enorme Denkarbeit, die sie im Alltag leisten. Und viele sind davon irgendwann total erschöpft. Psychologen nennen diese Belastung. Laut einer aktuellen Studie der R+V Versicherung spüren vier von fünf Familien ihren Effekt.

Und 89 Prozent der Frauen geben an, ständig das Gefühl zu haben, an alles denken zu müssen.

"Das ist für mich kein Titel, sondern ein 24-Stunden-Job mit Herzblut", sagt Nadja zu BILD. "Unsere Kinder trainieren sechsmal die Woche, am Wochenende haben sie Wettkämpfe. Mein Job ist es, ihnen den Rücken so zu stärken, dass sie den Kopf freihaben fürs Warum haut "Mental Load" ausgerechnet eine Familie um, bei der von außen alles perfekt wirkt? Sachbuchautorin und Podcasterin Laura Fröhlich (41) ist Deutschlands führende Stimme zum Thema.

Sie sagt: "Es betrifft alle Familien, ganz unabhängig davon, wie sie organisiert sind.

" Entscheidend sei nicht allein, wer etwas erledigt, sondern wer innerlich zuständig bleibt. "Es gibt einen Unterschied zwischen Mitdenken und Mitmachen. Das eine ist: Ich helfe, gehe mit der Einkaufsliste in den Supermarkt und kaufe ein. Ist doch super, ich habe doch meinen Job getan.

Aber es ist eben vor allem das Mitdenken, das belastet. Was kochen wir in den nächsten Tagen? Was muss auf die Liste? Wann findet der Einkauf statt?

" Nadja will keine Mutter sein, die nur funktioniert. Aber oft ist genau das die Rolle, in die sie rutscht. Sie sagt: "Es gibt Tage, da zerreißt es mich innerlich





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