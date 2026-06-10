Familie Bopp: Kind mit Kinderdemenz kämpft seit dreieinhalb Jahren

Die Familie Bopp hat drei Kinder, die alle an einer seltenen Erkrankung leiden: einer Form von Kinderdemenz. Demenz ist nicht allein eine Frage des Alters – das überrascht.Das ging uns genauso. Wir wussten auch nicht, dass es das gibt, als sich bei unserem Sohn im Alter von 3 Jahren erste Auffälligkeiten zeigten. Wie Sie schon sagten: Die zusammenfassend als „Kinderdemenz“ bezeichneten Erkrankungen zählen zu den seltenen Krankheiten.In den ersten drei Jahren hat er sich völlig unauffällig entwickelt. Er konnte ganz normal sprechen, laufen, spielen. Es war im Frühling 2006, als sich etwas veränderte. Nach dem Sommer hätte er eigentlich in den Kindergarten gehen sollen. Soweit kam es aber nicht, er hat innerhalb weniger Wochen komplett abgebaut. Erstmals sind wir bei Spaziergängen hellhörig geworden. Unser damals Dreieinhalbjähriger wollte plötzlich wieder ganz viel an die Hand. Er fühlte sich offenbar nicht mehr sicher beim Gehen. Tatsächlich bemerkten wir, dass er öfter stolperte. Aber da macht man sich natürlich nicht direkt wirklich Sorgen.

Mit dreieinhalb Jahren verlor der Sohn der Familie Bopp plötzlich wichtige Fähigkeiten. Heute setzt sich sein Vater für mehr Aufmerksamkeit für Kinderdemenz ein. FOCUS online: Herr Bopp, Sie haben drei Kinder, die alle an einer sehr seltenen Erkrankung leiden: einer Form von Kinderdemenz .

Demenz ist nicht allein eine Frage des Alters – das überrascht. Das ging uns genauso. Wir wussten auch nicht, dass es das gibt, als sich bei unserem Sohn im Alter von 3 Jahren erste Auffälligkeiten zeigten. Wie Sie schon sagten: Die zusammenfassend als „Kinderdemenz“ bezeichneten Erkrankungen zählen zu den seltenen Krankheiten.

In den ersten drei Jahren hat er sich völlig unauffällig entwickelt. Er konnte ganz normal sprechen, laufen, spielen. Es war im Frühling 2006, als sich etwas veränderte. Nach dem Sommer hätte er eigentlich in den Kindergarten gehen sollen.

Soweit kam es aber nicht, er hat innerhalb weniger Wochen komplett abgebaut. Erstmals sind wir bei Spaziergängen hellhörig geworden. Unser damals Dreieinhalbjähriger wollte plötzlich wieder ganz viel an die Hand. Er fühlte sich offenbar nicht mehr sicher beim Gehen.

Tatsächlich bemerkten wir, dass er öfter stolperte. Aber da macht man sich natürlich nicht direkt wirklich Sorgen. Als wir kurz darauf verreisten, nach Frankreich. Auf einer Autobahnraststätte spielte ich mit ihm Fußball.

Plötzlich stolperte er wieder, aber dieses Stolpern war anders. Als hätte ihm jemand mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Als würde er wie auf Knopfdruck in sich zusammenfallen. Das Ganze begann sich während der Reise zu wiederholen.

Nach sechs Tagen fuhren wir zurück, da trat dieses In-sich-Zusammensacken bereits mehrmals am Tag auf. Zu Hause ist unser Sohn dann gar nicht mehr alleine aufgestanden. Er, der bis dahin kaum von seinem Bobbycar zu trennen gewesen war, saß einfach nur da und schien auf den nächsten Zusammenbruch zu warten. Diese hat uns in ein Sozialpädiatrisches Zentrum überwiesen, wo der Verdacht auf Hirntumor geäußert – und nach einer Untersuchung direkt wieder zurückgezogen wurde.

Wir wurden dann in eine Uniklinik verwiesen. Neuropädiatrie. Mittlerweile waren sechs Monate seit dem Frankreichurlaub vergangen. Unser Sohn konnte nicht mehr sprechen, eigenständig essen oder selbstständig gehen.

Außerdem hatte er täglich mehrfach wiederkehrend epileptische Anfälle. Ja, als wäre er vom Blitz getroffen. Du sprichst mit deinem Kind, es lächelt dich an, und plötzlich kommt der Moment, wo es mit dem Kopf auf der Tischplatte aufschlägt. Das passierte mitunter im Stundentakt.

Bis Weihnachten hat unser Sohn dann komplett an Körperspannung verloren und lag die meiste Zeit des Tages apathisch in der Ecke beziehungsweise saß anteilslos in einer Sitzschale. Er hat auf nichts mehr reagiert. Richtig, wir fütterten ihn mit dem Teelöffel, zogen ihn mehrmals am Tag um, meine Frau war zu Hause – mittlerweile hatten wir ja noch ein zweites Kind. Unsere Tochter ist zwei Jahre jünger.

Bei ihr kamen die ersten Auffälligkeiten genau wie bei ihrem Bruder mit dreieinhalb Jahren. Die Symptome traten etwa zu der Zeit auf, zu der wir die Diagnose für unseren Erstgeborenen bekamen. Nein, soweit kam es bei ihr nicht. Wir bemerkten vor allem ein ganz schwaches Zittern, das allerdings immer stärker wurde.

Und eine Konzentrationsschwäche. Außerdem fing auch sie – bis dahin motorisch völlig normal entwickelt und recht selbstständig – an, bei Spaziergängen zu uns an die Hand zu kommen. Sie können sich vorstellen, dass das ein Alarmsignal war. Das kannten wir doch …Tatsächlich ist unser Sohn ein sogenannter Patient #1 dieser seltenen Erkrankung.

Das heißt, mit ihm wurde die Krankheit erstmalig festgestellt. 2009 war das, ein Team um einen Kinderneurologen in Göttingen entdeckte diese bis dahin nicht bekannte Form der Kinderdemenz: die Cerebrale Folattransportdefizienz (CFTD). Folat – oder auch Vitamin B 9 – wird nicht ausreichend aus dem Blut ins Gehirn transportiert. Folat wird aber unbedingt für den Aufbau von Nervenzellen und den Betrieb des Gehirns benötigt. Besonders im Wachstum ist das unverzichtbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, die Ursache für CFTD sind erbliche Defekte, die oftmals einen gestörten Stoffwechsel im Gehirn zur Folge haben. Ohne Behandlung gehen wie gesagt immer mehr Nervenzellen verloren und einmal verlorenes Nervengewebe lässt sich leider nicht ausreichend regenerieren





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