Familie Reese reagiert auf Anfeindungen nach Wechsel zum VfL Wolfsburg

Familie Reese reagiert auf die Anfeindungen nach dem Wechsel von Fabian Reese zum VfL Wolfsburg. Die Familie will die Enttäuschung und den Unmut der Berliner nicht unkommentiert lassen.

Familie Reese reagiert auf die Anfeindungen nach dem Wechsel von Fabian Reese zum VfL Wolfsburg. Die Familie will die Enttäuschung und den Unmut der Berliner nicht unkommentiert lassen.

Fabian Reese wechselte für 8 Mio. Euro Ablöse zum Bundesliga-Absteiger und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2030. Die Verlobte von Fabian Reese, Johanna Grünewald, veröffentlichte einen emotionalen Post auf ihrem Instagram-Kanal, den auch Reese auf seinem Profil zeigte. In dem Post schreibt sie über die Enttäuschung und den Hass, den sie in den letzten Tagen erlebt hat.

Sie erinnert daran, dass hinter den Entscheidungen von Spielern oft viele Gespräche, unterschiedliche Interessen und die Pläne des Vereins stehen. Die Familie Reese hofft, dass die Menschen sich gegenseitig daran erinnern, dass hinter all dem Menschen stehen, die fühlen, zweifeln und dankbar sind





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