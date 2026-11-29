Die Familie Wetzler aus Herford bestreitet den Alltag mit fünf Söhnen. Eltern Olga und Alexander Wetzler führen ein gemeinsam Unternehmen und zeigen die Struktur eines großen Familienhaushalts.

Jeden Morgen um 5 Uhr klingelt bei Olga Wetzler der Wecker. In dem Haus in Herford ist zu dieser Stunde noch alles still. Diese frühe Stunde nutzt die 41-Jährige für sich. Sie macht Ordnung und trinkt in Ruhe ihren Kaffee.

Der Alltag mit sechs Männern am Tisch

Kurz danach beginnt der laute Familienalltag. Frühstück wird gemacht und die Brotdosen gepackt. Um 7 Uhr sitzen der 37-jährige Papa Alexander sowie die fünf Söhne am Tisch. Die Kinder heißen Linus mit 12 Jahren, Leonard mit 10 Jahren, Romeo mit 8 Jahren, Richard mit 5 Jahren und Baby Vincent mit 11 Monaten. Die Sechs Männer und eine Mama erleben kaum Langeweile.

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Alle fünf Jungen haben dunkle Haare und ähnliche Frisuren. Sie haben strahlende Augen. Alexander bringt die Großen zur Schule. Das Baby Vincent bleibt bei Mama Olga. Danach beginnt der Arbeitsalltag von Olga.

Die Liebe und die Kinderplanung

Olga Wetzler und Alexander Wetzler lernten sich im Jahr 2009 kennen. Die beiden sind seit zwölf Jahren verheiratet. Die erste Begegnung fand beim Volleyballspielen statt. Olga warf Alexander den Ball an den Hinterkopf. Er drehte sich um. Ein Blick war der Anfang.

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Die beiden haben kaum noch Zeit für Zweisamkeit. Alexander sagt jedoch, dass die Liebe nicht weniger wird. Fünf Söhne hätte Olga Wetzler nie gedacht. Jedes Kind war ein Wunschkind. Sie nennen sie ein Geschenk Gottes.

Gemeinsames Unternehmen in Herford

Seit 2016 arbeiten die Eltern gemeinsam. Sie leiten das Unternehmen OLGS in Herford. Olga ist gelernte Industriekauffrau. Alexander ist Kaufmann und Entwickler. Der Shop betreibt Online-Shops mit Baby- und Familienartikeln. Der Start war eine Mutterpasshülle. Olga dachte, das weiße Ding könnte schöner sein.

Kuschelzeit und Erziehungsnähe

Zwischen Büro und vier Wäscheständern bleibt wenig Platz. Trotzdem ist dies das Leben der Familie. Gegen 21 Uhr wird es still und innig. Die Familie kommt ins Familienbett. Es wird geschmust und vorgelesen. Es wird gemeinsam gebetet. Olga Wetzler sieht Erziehung als Nähe. Sie ist kein Erziehen von oben herab. Sie betont das Vertrauen und das Miteinander. Die Kinder sind kleine Freunde.

Im Garten der Familie gibt es fast nur Rasen. Es gibt Platz für zwei Fußballtore. Es gibt Sand und Spielzeug. Linus schießt auf das Tor. In diesem Tor steht Leonard.