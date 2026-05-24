Familien können Abschied nehmen: vier italienische Taucher sind in ihre Heimat zurückgekehrt

Zwei Wochen nach der Tragödie in einer Unterwasserhöhle auf den Malediven sind die vier verstorbenen italienischen Taucher in ihre Heimat zurückgebracht worden. Sie starben beim Höhlentauchen und wurden von Bergungstaucher aus dem Höhlensystem Thinwana Kandu gerettet.

Jetzt können ihre Familien Abschied nehmen. Zwei Wochen nach der Tragödie in einer Unterwasserhöhle auf den Malediven sind die vier verstorbenen italienischen Taucher in ihre Heimat zurückgebracht worden.

Die Särge kamen mit einem Turkish-Airlines-Flug aus Istanbul in Italien an. Diese fünf Italiener starben beim Höhlentauchen: Professorin Monica Montefalcone (v.l. ), Absolvent Federico Gualtieri, Wissenschaftlerin Muriel Oddenino, Montefalcones Tochter Giorgia Sommacal und Tauchlehrer Gianluca Benedett





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