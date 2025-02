Familien-Zoff bei „Grill den Henssler“

Die neue Staffel von „Grill den Henssler“ startet mit einem spannenden Familien-Zoff. Stefano Zarrella, bekannt aus der Welt des TikTok-Kochens, steht seinen Schwägerin Jana Ina Zarrella und dem geübten Koch Steffen Henssler gegenüber. Kann Stefano die Jury überzeugen?

Die neue Staffel von „Grill den Henssler“ kehrt mit einem spannenden Familien-Zoff zurück. Stefano Zarrella , bekannt aus der Welt des TikTok-Kochens, steht in der ersten Folge der 21. Staffel den Herausforderungen der Kochshow und seiner Schwägerin Jana Ina Zarrella gegenüber. Die Jury, bestehend unter anderem aus Jana Ina, muss in dieser Folge die Kochkünste des italienischen Restaurants-Besitzers bewerten.

Stefano präsentiert ein traditionelles italienisches Gericht, „Arancini mit Carbonara- und Tomate-Mozzarella-Füllung“, doch seine Zubereitung gerät zu einer wahren Nervenprobe. Die Herausforderung, vor einer Jury aus renommierten Köchen zu kochen, ist für Stefano deutlich anstrengender als sein gewohnter Alltag in seiner eigenen Küche. Trotz der hohen Spannung und der anfänglichen Unsicherheiten, zeigt sich Stefano entschlossen, seine Kochkünste unter Beweis zu stellen. Doch das Jury-Urteil bleibt ernüchternd. Jana Ina und Christian Rach sind nicht vollständig zufrieden mit Stefanos Leistung am Herd. Steffen Henssler, der geübte Koch mit neun Siegen in Folge, überzeugt die Jury mit 23 Punkten, während Stefano nur 19 Punkte erreicht. Jana Ina enttäuscht von den Ergebnissen, entfährt ihr: „Das ist ja ganz schlecht gelaufen“, und fügt mit einem Hauch von Ironie hinzu: „Mannomann, du. Probier's!“ Die neue Staffel von „Grill den Henssler“ startet am Sonntag, um 20.15 Uhr auf VOX, und schon jetzt ist klar, dass es eine spannende Staffel wird.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Grill Den Henssler Stefano Zarrella Jana Ina Zarrella Steffen Henssler Kochshow Familienzoff VOX RTL+

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Grill den Henssler kehrt mit sechs neuen Folgen zurückDer Privatsender VOX hat sechs neue Folgen von 'Grill den Henssler' mit Star-Koch Steffen Henssler angekündigt. Ab dem 16. Februar 2025 sind sie bei VOX zu sehen. In den neuen Folgen treten namhafte Kontrahenten wie Semino Rossi, Verona Pooth, Stefano Zarrella, Evelyn Burdecki und andere an.

Weiterlesen »

Grill den Henssler 2025: Kandidaten in Staffel 20 - diese Promis sind dabei„Grill den Henssler“ 2025: In sechs neuen Folgen treten wieder mehrere prominente Kandidaten gegen den TV-Koch an. Welche Promis sind in Staffel 20 zu sehen?

Weiterlesen »

Grill den Henssler 2025: Jury Juroren Gastjuroren Staffel 20„Grill den Henssler“ 2025 geht im Februar an den Start. Hier finden Sie alle Infos rund um die Juroren der zwanzigsten Staffel.

Weiterlesen »

Programmwechsel bei 'Grill den Henssler' und 'Bares für Rares'Die neue Staffel von 'Grill den Henssler' startet mit Promis wie Verona Pooth, Semino Rossi und Stefano Zarrella, der seine Schwägerin auf der Kochshow herausfordern wird. 'Bares für Rares' wird an einem Tag aus dem Sendeplan genommen, da die Biathlon-WM im ZDF ausgestrahlt wird.

Weiterlesen »

Grill den Henssler: Jana Ina Zarrella teilt gegen Schwager ausEs wird wieder gekocht! „Grill den Henssler“ kehrt mit einer neuen Staffel zurück – und gleich in der ersten Folge kommt es zum Familien-Zoff! Mittendrin: Jana Ina und Stefano Zarrella.

Weiterlesen »

Die Geissens bei RTLZWEI: Familien-Zoff um Shanias Urlaubsfotos!Harmonie kann man sich nicht kaufen: Im Traumurlaub gehen sich die TV-Millionäre gegenseitig an die Gurgel.

Weiterlesen »