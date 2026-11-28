Trotz steigender staatlicher Ausgaben für Familienpolitik von über 100 Milliarden Euro und Ausbau der Betreuung bleiben die Geburtenraten niedrig. Experten wie Katharina Wrohlich vom DIW betonen positive Effekte von Elterngeld und Kita-Ausbau, warnen aber, dass sich Mehrarbeit oft kaum lohnt.

Mehr als 100 Milliarden Euro fließen in die Familienförderung. Doch wer bekommt wie viel? Eine neue Berechnung zeigt, wo Familien Unterstützung erhalten – und warum sich Mehrarbeit oft kaum lohnt..

Die Geburtenrate ist niedrig, immer mehr Menschen schieben die Familiengründung auf oder entscheiden sich ganz dagegen. Gleichzeitig gibt der Staat immer mehr Geld für Familien aus. Mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr 2026 beträgt die finanzielle Wirkung ausgewählter familienpolitischer Maßnahmen nach Angaben des Bundesfinanzministeriums. Zehn Jahre zuvor waren es noch rund 69 Milliarden Euro.

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Die Ökonomin Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht durchaus Erfolge.