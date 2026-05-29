Familienkutschen im Vergleich: Volvo EX90 Twin Motor AWD gegen Kia EV9 GT

Der Volvo EX90 und der Kia EV9 GT sind zwei große Elektro-SUVs mit drei Sitzreihen, die beide als Familienfahrzeuge antreten. Während der Volvo mit Luxus und Hightech punktet, setzt der Kia auf Raum und einfache Bedienung. Unser Test zeigt die Unterschiede in Komfort, Reichweite und Alltagstauglichkeit.

Zwei summende Wuchtbrummen mit drei Sitzreihen: der verbesserte Volvo EX90 Twin Motor AWD gegen die nachgereichte GT-Version des Kia EV9. Beide sind über fünf Meter lang und knapp zwei Meter breit - sie fordern Platz und bieten ihn.

Doch die Philosophien könnten unterschiedlicher nicht sein: Der Volvo EX90 setzt auf Hightech und Luxus, der Kia EV9 GT auf Raum, Alltagstauglichkeit und simple Bedienung. Sechssitzer sind beide, doch schon auf den ersten Metern zeigt sich, wie unterschiedlich diese Giganten wirklich ticken. Der Volvo EX90 macht es seinen Fahrern nicht leicht: Alles läuft über den 14,5-Zoll-Zentralschirm, selbst Lenkrad- und Spiegelverstellung. Besonders nachts wird es schwierig, wenn unbeleuchtete Tasten schwer zu finden sind.

Der Kia EV9 GT punktet hier mit einfacher Bedienung und besserem Sitzkomfort, besonders in der dritten Reihe. Der Volvo EX90 beeindruckt mit seiner edlen Innenausstattung und der komfortablen Luftfederung, die 2160 Euro kostet, doch der Kia nutzt den Raum besser mit 11 Zentimetern mehr Radstand. In der dritten Sitzreihe überzeugt der Kia mit mehr Beinfreiheit und einer angenehmeren Sitzposition. Auch der Zugang ist einfacher, da die zweite Sitzreihe elektrisch vom Laderaum aus verstellbar ist.

Der Volvo EX90 gleitet sanft über die Straßen, dank seiner Luftfederung und dem dicken Akustik-Doppelglas. Der Antrieb mit zwei Elektromotoren und Allrad leistet 300 kW und bietet eine Reichweite von rund 580 Kilometern nach WLTP. Der Kia EV9 GT kommt mit 283 kW und 0-100 km/h in 5,3 Sekunden - für ein so großes Auto respektabel. Seine Reichweite liegt bei etwa 510 Kilometern.

Beide können mit bis zu 240 kW laden, der Kia erreicht in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Der Volvo braucht etwas länger. In der Praxis fällt der Unterschied gering aus. Der Kia EV9 GT mit strafferen Federn bietet ebenfalls Komfort und überrascht mit einem kleinen Wendekreis, ideal für die Stadt.

Beide Fahrzeuge haben ihre Eigenheiten: Der Volvo setzt auf automatisierte Assistenten, die nicht immer perfekt arbeiten, während der Kia eine zuverlässigere Verkehrszeichenerkennung bietet. Kleine Macken: Der Kollisionswarner des Volvo missdeutet rechts fahrende Lkw gern als Hindernis, die Verkehrszeichenübernahme des Kia scheitert an Kurven. Der Volvo EX90 ist das Reichweitenmonster mit luxuriösem Ambiente, aber die Bedienung bleibt gewöhnungsbedürftig. Der Kia EV9 GT ist der Pragmatiker: viel Platz, einfache Bedienung, niedrigerer Preis.

Der Volvo startet bei 84.290 Euro, der Kia EV9 GT liegt bei etwa 75.000 Euro. Für Familien, die viel Wert auf Raum und unkomplizierten Alltag legen, ist der Kia die bessere Wahl. Wer Luxus und die neueste Technik sucht, wird beim Volvo glücklich. Beide sind starke Kandidaten für die beste Familienkutsche - aber der Kia überzeugt als Allrounder.

Wir haben beide Wagen getestet, auf Autobahn, Landstraße und in der Stadt. Der Volvo EX90 gefällt mit seinem leisen Innenraum und der sanften Federung. Der Kia EV9 GT bietet mehr Kniefreiheit hinten und eine intuitivere Bedienung. Die Infotainmentsysteme sind unterschiedlich: Volvo setzt auf Google-basiertes System, Kia auf eigene Software mit Wireless Apple CarPlay.

Beide haben Vorzüge. Der Volvo hat einen besseren Sound durch Bowers & Wilkins, der Kia punktet mit V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) für externe Geräte. Auch die Sicherheit ist bei beiden Top: Volvo mit Lidar-Sensor, Kia mit zahlreichen Assistenzsystemen. Die Wahl hängt am Ende davon ab, ob man bereit ist, für Prestige und High-End-Technik mehr zu zahlen, oder ob man den praktischen Familiensitz bevorzugt.

Insgesamt zeigt der Vergleich: Zwei große Elektro-SUVs, zwei Philosophien. Der Volvo EX90 Twin Motor AWD ist ein Hightech-Komfortkreuzer, der Kia EV9 GT ein geräumiger Familienbegleiter. Beide haben ihre Berechtigung, aber den Alltagssieg trägt der Kia davon - mit mehr Platz und weniger Komplexität





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