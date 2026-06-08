Familienministerin spricht über die mentale und organisatorische Dauerbelastung, die Eltern und Kinder durch die Dauerschleife im Kopf tragen. SPD-Politiker und Frauenpolitische Sprecherin der Grünen fordern mehr Verantwortung von Vätern und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Das sagt die Familie nministerin ++ So schimpfen Opposition und Verbände Die Dauerschleife im Kopf beginnt lange, bevor der Wecker klingelt: Macht die Kita heute einen Ausflug?

Ist noch Brot da? Wer holt das Kind beim Chor ab? Immer und überall an alles denken zu müssen, diese unsichtbare Denkarbeit nennt man "Mental Load". Familienmanagement, das nie endet.

Auch nachts nicht. Eltern planen, erinnern und koordinieren. Eine repräsentative Studie der R+V Versicherung zeigt: Vier von fünf Familien fühlen sich durch die mentale und organisatorische Dauerbelastung unter Druck. Besonders betroffen sind Frauen: 89 Prozent von ihnen haben ständig das Gefühl, an alles denken zu müssen. 79 Prozent der Eltern wünschen sich eine gerechtere Verteilung, 75 Prozent mehr Unterstützung durch staatliche Strukturen.

Familien fühlen sich mit ihren Problemen alleingelassen. Doch wie könnte die Politik Eltern und Kindern helfen? BILD fragte bei Parteien und Verbänden nach. SPD-Politiker Felix Döring (35) fordert mehr Verantwortung von Vätern und eine Debatte über: "Solange Vollzeit für Väter als Normalität gilt und Teilzeit vor allem von Müttern erwartet wird, bleibt echte Gleichberechtigung aus.

" Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen, Ulle Schauws (60), sieht das ähnlich: "Hilfreich wäre z. B., wenn es normaler würde, dass Väter mehr Elternzeit übernehmen. Auch die Einführung der Familienstartzeit könnte hier ein echter Gamechanger sein.

" Unter der ständigen Überlastung leiden, brennt sprichwörtlich die Hütte. Es kann nicht sein, dass Eltern nach Feierabend noch Anträge für Kindergeld, Elterngeld oder den Kinderzuschlag wälzen müssen. Der Deutsche Frauenrat warnt vor Kürzungen beim Elterngeld. Dass darüber debattiert werde, statt – wie in Aussicht gestellt – die Lohnersatzraten zu erhöhen und mehr Anreize für Partnerschaftlichkeit zu setzen, ist für Anja Weusthoff (60) ein Skandal.

"Die einseitige Belastung von Frauen werden wir so nicht überwinden. " Eva Becker (61) vom Deutschen Anwaltsverband erlebt, wie "Mental Load" Ehen belastet. "Sie ist zwar in der Regel nicht der alleinige Grund für eine, aber Ehen leben davon, dass sich Menschen wertschätzen und Verantwortung füreinander übernehmen. Fehle diese Wertschätzung, werde ein gesellschaftliches Problem zum Paarproblem: "Einer verdient mehr, eine trägt mehr Familienverantwortung, und die Leistung zu Hause wird oft nicht gleichwertig gesehen.





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