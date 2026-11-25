Familienministerin Karin Prien erklärt im Interview, warum ungestörte Eltern-Kind-Zeit ohne digitale Geräte und gemeinsame Rituale die beste Grundlage für Bildung und Resilienz ist.

Familienministerin Karin Prien (CDU) hat in einem ausführlichen Gespräch die zentrale Rolle der Familie in der modernen Gesellschaft unterstrichen und konkrete Strategien zur Erziehung ihrer drei inzwischen erwachsenen Söhne preisgegeben. Die 61-jährige Ministerin betonte dabei, dass die Präsenz der Eltern und die Qualität der Interaktion in den ersten Lebensjahren entscheidender sind als viele andere Faktoren. Besonders hervorhob sie dabei die Notwendigkeit, Smartphones und Tablets in der Erziehung konsequent zu vermeiden, um die kognitive und emotionale Entwicklung der Kinder nicht zu gefährden.

Wissenschaftliche Grundlage für ungestörte Aufmerksamkeit

Die Ministerin stützte ihre Forderung nach bildschirmfreier Erziehung explizit auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die im Fokus der Diskussion standen. Wissenschaftler hätten sehr klar festgestellt, dass die ersten 1000 Tage eines Kindes möglichst komplett ohne Bildschirme verbracht werden sollten. Prien erklärte weiter, dass mobile Endgeräte Eltern massiv davon abhielten, sich intensiv auf das Kind zu konzentrieren. Daher rät sie jungen Eltern eindringlich, solche Geräte einfach wegzusperren oder zumindest nicht neben sich liegen zu haben, wenn sie wirklich hochwertige Zeit mit den Kleinen verbringen wollen.

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Rituale und Bildungserfolg durch gemeinsame Aktivitäten

Im persönlichen Bereich verwies die Familienministerin auf ihre eigenen familiären Rituale, die heute noch Bestand haben. Zu ihren Lieblingstätigkeiten gehörten das abendliche Vorlesen vor dem Schlafengehen und gemeinsames Singen, wobei sie gestand, dass sie oft vor Erschöpfung beim Singen eingeschlafen sei. Die Familie verbrachte Jahre mit einfachen Kartenspielen wie Uno oder Elfer raus, später folgten komplexere Spiele wie Skat, Schafkopf, Doppelkopf und Mahjong. Diese gemeinsamen Aktivitäten dienten nicht nur der Unterhaltung, sondern auch dem sozialen Miteinander.

Zusätzlich zur spielerischen Betätigung legte die Ministerin großen Wert auf Bewegung und kulinarische gemeinsame Erlebnisse. Das gemeinsame Kochen und Backen, insbesondere der unverzichtbaren Vanillekipferl zu Weihnachten, sowie der Besuch von Kinderturnen, Schwimmunterricht und frühem Radfahren sind wesentliche Bestandteile ihrer Erziehungsphilosophie. Prien betonte, dass Vorlesen und die Unterstützung beim Lesen die halbe Miete für den späteren Bildungserfolg des Kindes darstellen. Ihre Söhne haben diese Werte verinnerlicht; einer von ihnen hat sogar professionell Kochen gelernt, was die praktische Umsetzung dieser familiären Traditionen belegt.

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Resilienz und Schutz in unsicheren Zeiten

Neben der persönlichen Entwicklung der Kinder betonte die Ministerin die gesellschaftliche Funktion der Familie als stabilisierender Faktor in einer Welt voller Unsicherheiten. In Zeiten von Krieg, ökonomischer Verunsicherung und dem Erstarken autoritärer Systeme sei die Familie der Ort, der Menschen am meisten Kraft gebe. Studien würden belegen, dass Familien Menschen resilient machen und als Hort der Geborgenheit fungieren, was insbesondere für Kinder und Jugendliche gilt. Sie sind die ersten Orte der Erziehung und Bildung, was nach Ansicht der Ministerin auch in Zukunft so bleiben wird, egal wie sehr der Staat sich bemüht.

Ein weiterer kritischer Aspekt, den Karin Prien ansprach, ist der Schutz der Kinder vor digitalen Gefahren. Eltern sollten wissen, womit sich ihre Kinder im Internet beschäftigen und sie nicht alleingelassen werden, ähnlich wie beim Filmkonsum. Es sei unerlässlich, Kinder nicht mit altersunangemessenen Inhalten wie Pornografie oder Gewaltdarstellungen zu konfrontieren. Der Staat könne den Beitrag der Eltern zur Bildung und Erziehung nie zu 100 Prozent kompensieren; die Verantwortung liege weiterhin primär bei den Familien.

Annahme und Konsequenz als Erziehungsgrundlagen

Am Ende ihrer Ausführungen betonte die Familienministerin die emotionale Basis der Eltern-Kind-Beziehung. Kinder müssten so angenommen und geliebt werden, wie sie sind. Gleichzeitig müssten aber auch Konsequenz und klare Grenzen gesetzt werden. Als Leitgedanke für Eltern zitierte sie einen bewährten Satz, der besagt, dass man Kindern, wenn sie klein sind, Wurzeln geben und wenn sie größer werden, Flügel verleihen solle. Dieser Ratschlag fasst die Balance zwischen Sicherheit und Förderung der Selbstständigkeit zusammen, die nach Ansicht von Karin Prien die Aufgabe der Eltern in der heutigen Zeit definiert.