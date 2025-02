Familienpflege - Ein unlösbares Problem?

Vera Schneevoigt, ehemalige Spitzenmanagerin, hat ihre Karriere aufgegeben, um sich um ihre Eltern und Schwiegereltern zu kümmern. In diesem Interview spricht sie über die Herausforderungen der Familienpflege, die Notwendigkeit von mehr Unterstützung und die Notwendigkeit, dieses Thema aus der Dunkelkammer der Gesellschaft zu holen.

Viele Familie n fühlen sich überfordert, wenn Vater und Mutter sich nicht mehr alleine versorgen können. Vera Schneevoigt hat einen radikalen Schritt gewagt. Als Spitzenmanagerin ist es ihr Job, Probleme zu lösen und in Krisensituationen kühlen Kopf zu bewahren. Doch als ihre Eltern und Schwiegereltern in den letzten Jahren zunehmend Hilfe benötigten, spürte sie, dass sie selbst die Verantwortung übernehmen musste. Schneevoigt war Mitte 50, als sie ihr Leben umkrempelte.

Lockdowns und Homeoffice zwingen viele ins Private und führen ihr vor Augen, dass die Zeit endlich ist. Sie will jetzt für ihre Eltern und die Schwiegereltern da sein. Schneevoigt, die lange für Siemens gearbeitet hat, spürte die Überforderung, die viele Angehörige erleben, wenn sie nicht mehr selbst versorgen können. Sie fragt sich: Schaffen wir das mit der Pflege zu Hause? Welche Unterstützung gibt es vom Staat? Kann es wirklich sein, dass man monatelang auf einen Platz in einer Pflegeeinrichtung warten muss? Viele fühlen sich alleingelassen von einer Gesellschaft, in der man nicht so gerne über das Altwerden und die Grenzen der eigenen Belastbarkeit spricht. Die Überforderung rührt ja nicht nur daher, dass oft auf einen Schlag alles anders ist, sondern von den Ängsten und Sorgen um die Mutter, den Vater oder den Partner. Stärke zeigen zu sollen, wo man doch vor allem Schwäche empfindet — das ist es, was viele pflegende Angehörige schier zerreißt. Schneevoigt ist bewusst, dass die meisten von ihnen nicht so radikal umsteuern können, wie sie selbst das getan hat. Umso mehr kämpft sie dafür, dass Politiker, aber auch Unternehmen den ungeheuren Wert dieses sozialen Engagements endlich mehr zu schätzen wissen. „Die unbezahlte Pflege zu Hause findet in einer Art Dunkelkammer der Gesellschaft statt, dabei sollten wir sie als das verstehen, was sie in Wahrheit ist: eine ungeheure Wirtschaftsleistung, die unser Gesundheitssystem finanziell und personell massiv entlastet.“ Und sie zieht mit ihrem Mann Thomas in die Eifel, um näher bei den Menschen sein zu können, die sie auf der Zielgeraden des Lebens begleiten will. Wie sehr sich der Alltag ihrer Eltern und Schwiegereltern in den vergangenen Jahren zu einem ständigen Improvisieren entwickelt hat, spürt sie erst, als sie und ihr Mann ihn nicht mehr als Gäste erleben, sondern selbst Teil davon werden. Arztbesuche, plötzliche Krankenhausaufenthalte, Kochen, Waschen, Einkaufen und die manchmal bittere Erkenntnis, was alles nicht mehr geht — das prägt nun die To-Do-Listen des Paares. Schneevoigt lernt die Schwiegereltern, aber auch ihre eigenen Eltern noch einmal neu kennen. Ihre Eltern, wie sie heute sind, in ihrer Dankbarkeit, aber auch in ihrer Überforderung, ihrer Zerbrechlichkeit. Dass sie sich die Zeit dafür nehmen kann und den Rücken freihat, empfindet sie als Geschenk. Was ihr außerdem hilft: Schon früh, als Mutter und Vater noch keine Hilfe brauchten, hatten sie offen darüber geredet, was möglich ist, welche Unterstützung sie eines Tages brauchen könnten, was man am Haus verändern müsste, damit sie lange dort bleiben können.„Viele Menschen schieben diese Themen lieber weg. Man kann das verstehen. Es ist ja nicht schön, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn man das dann stattdessen in einer akuten Notsituation tun muss, in der sowieso alle in einem emotionalen Ausnahmezustand sind, wird es noch viel belastender“, sagt Schneevoigt. Sie appelliert deshalb an die, Angehörige gezielt aus der „Dunkelkammer“ zu holen, zu erklären, welche Hilfe es gibt, und mehr zu unterstützen. Auch die Arbeitgeber sieht sie in der Pflicht. „Zum Glück haben wir heute wie selbstverständlich die Elternzeit, in der Beschäftigte für eine gewisse Phase ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können, weil sie sich in einer neuen Lebenssituation zurechtfinden müssen. Genau diese Selbstverständlichkeit brauchen wir auch für Menschen, die sich um Angehörige kümmern wollen.“ Für Unternehmen gehe es nicht nur darum, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, sie profitieren aus Sicht von Schneevoigt, die heute als Beraterin und Coach arbeitet, auch in anderer Weise. „Wer den Spagat zwischen Job und Pflege bewältigt, wächst oft daran, organisiert sich automatisch besser und davon kann dann auch der Arbeitgeber wieder profitieren. Dafür muss man den Menschen in dieser Zeit aber eben möglichst viel Druck nehmen und Wertschätzung zeigen.“ Schneevoigts Schwiegervater stirbt zwei Wochen, nachdem sie ihren Managerposten endgültig aufgegeben hat. Im Jahr darauf stirbt unerwartet auch ihre Mutter, kurz zuvor hatte sie noch ihren 60. Hochzeitstag gefeiert.





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Familienpflege Altenpflege Angehörigen Unterstützung Gesellschaft Familie Pflegebedürftigkeit Gesundheitssystem

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Boomen der Solarbranche in Deutschland - Ein Schein oder ein Problem?Obwohl Deutschland den Ausbau seiner Photovoltaik-Kapazitäten deutlich gesteigert hat, droht die heimische Solarbranche zu kollabieren. Der Fokus liegt auf Großprojekten, die den Bedarf an privaten PV-Anlagen vernachlässigen. Der Wettbewerb durch chinesische Hersteller und politische Unsicherheit erschweren die Situation für deutsche Unternehmen.

Weiterlesen »

Ein Unternehmen schaffte das Homeoffice ab und hat jetzt ein ungewöhnliches Problem: 25 % der Mitarbeiter kündigenEine Firma schafft das Homeoffice ab, um Kosten zu sparen. Doch die Mitarbeiter kämpfen gegen die Pläne des Arbeitgebers.

Weiterlesen »

Ein Ex-Entwickler von WoW sagt: Ausgerechnet Marvel Rivals könnte ein großes Problem heutiger RPGs lösenEin ehemaliger WoW-Entwickler sieht in Marvel Rivals ein Potenzial, um ein großes Problem heutiger RPGs zu lösen. Er plädiert für eine dynamische Meta, die Spieler immer wieder zum Ausprobieren neuer Strategien und Kombinationen anregt.

Weiterlesen »

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

Infinity Nikki: Fans warnen vor dem neuen Schleier, weil er ein unschönes Problem verursachtIm neuen Banner von Infinity Nikki könnt ihr erstmals einen Schleier über das Gacha-System bekommen, aber der ist etwas kaputt.

Weiterlesen »