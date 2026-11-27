Ein Streit bei einer Kindesübergabe endet beinahe tödlich: Ein 32-Jähriger soll in Gifhorn den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau mit dem Auto überrollt haben. Heute beginnt vor dem Landgericht Hildesheim der Prozess. Der Geschädigte erhebt im Gespräch mit FOCUS online schwere Vorwürfe.

Ein Streit bei einer Kindesübergabe endet beinahe tödlich: Ein 32-Jähriger soll in Gifhorn den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau mit dem Auto überrollt haben. Heute beginnt vor dem Landgericht Hildesheim der Prozess.

Der Geschädigte erhebt im Gespräch mit FOCUS online schwere Vorwürfe. In Niedersachsen soll ein Mann den Freund seiner Ex-Frau mit dem Auto überfahren und ihn so schwer verletzt haben. Den möglichen Tod des Lebensgefährten soll er dabei billigend in Kauf genommen haben. Der 32-Jährige muss sich ab Freitag wegen versuchten Totschlags, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Hildesheim verantworten.

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Der Angeklagte hat sich bisher noch nicht zur Tat geäußert. Er befindet sich auf freiem Fuß. Der Vorfall ereignete sich am 31. Mai 2026 in Gifhorn.