Fan-Attacke vor Sachsenpokalfinale: Fahrzeuge beschmiert

In Zwickau wurden Fahrzeuge der Post mit Farbe beschmiert, nachdem Fans aus Aue die Attacke auf das Firmengelände der Post verübt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 42.000 Euro. Die Polizei hat die Situation unter Kontrolle und ist vorbereitet auf mögliche Ausschreitungen am Samstag.

In der Nacht zu Donnerstag drangen Chaoten auf ein Firmengelände der Post in Zwickau ein und besprühten dort 21 abgestellte Fahrzeuge mit schwarzer, weißer, roter und violetter Farbe.

Die Schmierereien weisen einen Bezug auf das anstehende Sachsenpokalfinale auf. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 42.000 Euro. Hinter der Attacke stehen vermutlich Fans aus Aue. Die DHL-Transporter wurden unter anderem mit Sprüchen wie „Euer großer Traum platzt schneller als eure Kauleiste“, „Anti Z“ oder „Niemals wird euer größter Traum wahr“ beschmiert.

Der FC Zwickau spielt am Samstag im Sachsenpokalfinale gegen den Erzrivalen Aue. Der Sieg wäre für viele Fans eine besondere Genugtuung, da der FC Zwickau seit 1990 noch nie den Sachsenpokal gewinnen konnte. Nach Informationen des Online-Portals „Faszination Fankurve“ könnte die Farb-Attacke eine Reaktion auf einen ähnlichen Vorfall im Erzgebirge sein. Dort wurden in den vergangenen Tagen offenbar mehrere Busse mit FSV-Parolen beschmiert.

Um Ausschreitungen am Samstag zu verhindern, wird die Polizei die Partie mit einem Großaufgebot absichern. Neben mehreren Hundertschaften der Bereitschaftspolizei sollen nach BILD-Informationen auch die Reiterstaffel und eine Drohne im Einsatz sein. Laut „Freie Presse“ stehen für den Ernstfall zudem Wasserwerfer bereit. Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Zwickau und Aue im März 2023 waren knapp 650 Polizisten im Einsatz.

Für den Bereich rund um die GGZ-Arena zudem eine Allgemeinverfügung erlassen. Zwischen 11 und 21 Uhr gelten umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Verboten sind unter anderem das Mitführen von Waffen, Pyrotechnik, Glasflaschen und anderen gefährlichen Gegenständen im festgelegten Sicherheitsbereich.

Außerdem kündigen die Behörden verstärkte Kontrollen sowie mögliche Verkehrsbehinderungen und Sperrungen rund um das Stadion an





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