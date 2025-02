Fan der Höhner erlebt unvergesslichen Karnevalstag

Susanne Schönauer, eine langejährige Fan der Höhner, durfte anlässlich des Kölner Karnevals einen einmaligen Tag mit ihrer Lieblingsband verbringen. Sie durfte mitfahren, auf der Bühne singen und auch hinter den Kulissen einen Einblick gewinnen.

Ein Fan der Höhner hatte einen einmaligen Tag im Kölner Karneval . Susanne Schönauer durfte mit der Band auf Tour gehen, im Bandbus mitfahren und sogar auf der Bühne singen. Die 58-Jährige aus der Nähe von Dortmund ist seit fast 20 Jahren Fan der Gruppe und hatte sich diesen Traum schon lange gewünscht. Susanne war schon bei unzähligen Karnevalssitzungen und Konzerten der Höhner dabei und ist begeistert von der neuen Bandbesetzung genauso wie von der alten.

Ihr Lieblingstitel ist „Prinzessin“, deshalb trug sie auch das passende T-Shirt zum Song. Am Tag des Erlebnisses war Susanne aufgeregt und konnte es kaum erwarten, die Band zu treffen. Sie war erleichtert, als sie die Höhner lernte kennen, die total sympathisch und locker waren. Susanne durfte sogar beim Herumtragen des Schlagzeugs von Heiko Braun mithelfen. Während der Tour traf sie auch auf andere Karnevalisten wie Kasalla. Das Highlight des Abends war dann der Auftritt im Theater am Tanzbrunnen. Patrick Lück holte Susanne auf die Bühne und ließ sie zusammen mit der Band den Refrain von „Prinzessin“ singen. Susanne war überwältigt und bedankte sich bei allen Beteiligten für diesen unvergesslichen Tag. Auch Patrick Lück erzählte im Gespräch, wie die Band den Abend mit Susanne erlebt hat: „Wir haben von Anfang an gespürt, dass sie mit jeder Menge Herz dabei ist. Zu sehen, mit wie viel Freude sie diesen Abend genossen hat, hat uns nicht nur berührt, sondern Spaß gemacht. Es war für uns alle eine sehr schöne Abwechslung, denn sie hat uns mit ihrer Freude total angesteckt.“





