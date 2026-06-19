Fan-Entfremdung bei Bayer Leverkusen: Kurvenrat kritisiert Abschottung

Der Kurvenrat Leverkusen alarmiert über die zunehmende Abschottung der Profis. Nur ein öffentliches Training im Camp, Kritik an Geheimtraining. Sportchef Rolfes verspricht Besserung, neuer Trainer öffnet erste Einheit.

Die Beziehung zwischen dem Bundesligisten Bayer Leverkusen und seinen Anhängern steht vor einer Zerreißprobe. Der Kurvenrat , die vereinsunabhängige Fanvertretung, hat in einem öffentlichen Statement scharfe Kritik an der zunehmenden Abschottung der Profimannschaft geäußert.

Besonders verärgert zeigten sich die Fans über die geplanten Trainingslager in Blankenhain, bei denen lediglich eine von mehreren Einheiten öffentlich zugänglich sein soll. Der Kurvenrat schreibt auf Instagram, dass vielen nicht entgangen sei, dass es Entwicklungen gebe, die den Verein sukzessive von den Fans entfernen. Exemplarisch nennen sie die Abschottung im anstehenden Trainingslager. Ein einziges öffentliches Training sei nach den Diskussionen im vergangenen Jahr rund um die Brasilien-Reise mehr als enttäuschend.

Zudem bereite auch die Abschottung bei normalen Trainings große Sorgen. Die Fans fordern mehr Transparenz und Nähe zu den Stars, die einst mit dem Slogan 'Die andere Familie' beschworen wurde. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes reagierte auf die Kritik und versprach Besserung. In einem Gespräch mit BILD räumte er ein, dass es in der vergangenen Saison zu wenig öffentliche Trainingseinheiten gegeben habe.

Durch den internationalen Kalender habe man jedes Jahr sehr viele Spiele, wodurch die Trainingseinheiten weniger würden. Trotzdem habe man hin und wieder ein bisschen zu oft geschlossen trainiert. Das sei ein berechtigter Kritikpunkt aus der letzten Saison: Es hätte mehr Möglichkeiten für öffentliches Training gegeben. Es sei ein Anliegen, dass man das in der Zukunft wieder häufiger anbiete, um vor Ort den Kontakt zu den Fans zu pflegen.

Man müsse da wieder einen verbesserten Zugang bekommen. Für das anstehende Trainingslager in Thüringen vom 1. bis 7. August gelten jedoch besondere Bedingungen. Der Sportboss betonte, dass der Fokus auf der sportlichen Vorbereitung liege und die Einheiten konzentriert ablaufen müssten.

Gleichzeitig kündigte er an, dass es außerhalb des Trainings mehrere Berührungsmöglichkeiten für die Fans mit den Spielern und dem Verein geben werde. Diese Programmpunkte würden gerade ausgearbeitet. Immerhin gibt es auch positive Signale: Der neue Cheftrainer Carles Martínez hat bereits angekündigt, dass die erste Trainingseinheit auf dem Platz am 14. Juli öffentlich sein wird.

Dies könnte als erster Schritt zur Wiedergewinnung des Vertrauens der Fans gesehen werden. Dennoch bleibt die Stimmung angespannt. Die Entwicklungen der letzten Jahre, die Bayer Leverkusen sportlich nach oben geführt haben - wie der Doublesieg 2024 - haben auch eine Kehrseite: Der wachsende Erfolg führt zu einer Professionalisierung, die oft zulasten der Nähe zu den Anhängern geht. Der Kurvenrat mahnt, dass die Identifikation mit dem Verein nicht auf der Strecke bleiben dürfe.

Die Fans erwarten, dass die Verantwortlichen die Kritik ernst nehmen und konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Verbundenheit zu stärken. Andernfalls drohe eine dauerhafte Entfremdung zwischen der Werkself und ihrer treuen Anhängerschaft. Nun liegt es an der Vereinsführung, ob sie den Spagat zwischen sportlichem Erfolg und Fan-Nähe meistert





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