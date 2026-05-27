Fan-Kritik an Fürth-Boss: Neuanfang jetzt

Die Fans der Spielvereinigung haben nach dem Relegationsspiel gegen Essen ein riesiges Plakat an der Nordtribüne ausgerollt, auf dem sie den Rauswurf von Fürth-Boss Holger Schwiewagner fordern. Der Verein bestätigt nun, dass Daniel Meyer neuer Geschäftsführer Sport wird.

Wenn sich grenzenlose Freude in blanke Wut wandelt, da rollten die Kleeblatt-Fans ein riesiges Plakat an der Nordtribüne aus. Darauf stand: Auf dem Platz und in den Gremien: Versager raus.

Neuanfang jetzt. Viele Anhänger machen Fürth-Boss Holger Schwiewagner für die katastrophale Entwicklung der Fürther und den Fast-Absturz in die 3. Liga verantwortlich. Dass selbst auf der Haupttribüne viele Zuschauer und sogar zahlreiche VIPs lautstark Schwiewagners Rauswurf forderten, wird nach BILD-Informationen trotzdem keine Konsequenzen haben.

Erst 2025 hatte der Aufsichtsrat den Vertrag mit dem umstrittenen Kleeblatt-Boss bis 2030 (! ) verlängert. Fürth-Trainer Heiko Vogel zu den vielen Unmutsäußerungen nach dem Abpfiff: Ich kann den Frust unserer Fans nachvollziehen, weil es für sie auch nicht immer einfach war, den Support so zu geben, wie sie es dann heute gemacht haben. Es gibt die Meinungsfreiheit, und ich glaube, dass der Verein das wahrgenommen hat, und das schon im Vorfeld.

Wir wissen, dass wir Hausaufgaben haben. Deswegen begann schon am Morgen nach der siegreichen Relegation das erste Bosse-Beben, wurde nun auch vom Verein offiziell bestätigt. So wird Daniel Meyer neuer Geschäftsführer Sport bei der Spielvereinigung. Diese Position war seit Herbst 2024 vakant, nachdem Rachid Azzouzi von Schwiewagner maßgeblich aus dem Amt gedrängt wurde.

Fürths neuer starker Mann war zuletzt Sportdirektor beim Halleschen FC und arbeitete zuvor auch schon viele Jahre als Trainer (u.a. Aue, Braunschweig). Abzuwarten bleibt, ob Meyers Verpflichtung gleichzeitig das Aus von Sportdirektor Stephan Fürstner bedeutet oder ob der langjährige Kleeblatt-Profi wieder ins zweite Glied im Nachwuchsleistungszentrum zurückkehren wird. Unter Fürstner und Schwiewagner rutschte das Kleeblatt wiederholt in den Abstiegskampf, hatte in anderthalb Jahren vier Trainer.

Und auch auf dem Transfermarkt lag Fürth in der jüngeren Vergangenheit oft daneben, weshalb neben Fürstner auch Kaderplaner Ronny Philp vor dem Aus steht





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