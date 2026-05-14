A fan threw his phone at Oli Sykes (39) during a Bring Me The Horizon concert, causing the singer to suffer a light concussion. The fan was later identified and arrested.

Oli Sykes (39) bringt seine Fans mit Metal-Hits zum Ausrasten. Hier steht der " Bring Me The Horizon "-Frontmann 2025 in England auf der BühneWer solche Fans hat, braucht keine Feinde mehr!

Statt das Konzert der Band "Bring Me The Horizon" einfach mit seinem Handy zu filmen, schleuderte ein Fan das Gerät direkt auf die Bühne. Dabei traf er Frontmann Oli Sykes (39) am Kopf. Der Sänger erlitt eine leichte Gehirnerschütterung. Der Vorfall passierte mitten im Song "Happy Song".

In Fan-Videos ist zu sehen, wie Sykes sofort reagiert und ins Publikum ruft: "Wer zur Hölle hat mir gerade ein verdammtes Handy an den Kopf geworfen?

" Trotz des heftigen Treffers spielteSogar der Song "Youtopia" wurde später aus dem Set gestrichen. Normalerweise läuft Sykes während des Zugabenblocks außerdem an der Absperrung entlang und singt direkt vor den Fans. Diesmal verzichtete er darauf. Widerruf Tracking und CookiesInstagram zu Wort.

Dort erklärte er, dass er durch den Wurf eine leichte Gehirnerschütterung erlitten habe.

"Das Handy am Kopf hat definitiv wehgetan", schrieb Sykes. Während der Show habe er sich "desorientiert" gefühlt, weil das Singen Druck auf die Verletzung ausgeübt habe. Deshalb entschuldigte er sich sogar bei den Fans: "Es tut mir leid, falls der Auftritt halbherzig gewirkt hat.

" Immerhin: Die Schwellung sei inzwischen deutlich zurückgegangen. Für das nächste Konzert am Tag darauf in Kansas City gab Sykes Entwarnung: "Alles sollte wieder in Ordnung sein.

" Wer das Handy geworfen hat, ist bislang unklar. In sozialen Netzwerken kritisieren Fans die Aktion scharf. Viele sprechen von einem "gefährlichen" und "respektlosen" Verhalten





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bring Me The Horizon Oli Sykes Concert Phone Concussion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Griechische Katzeakrobat und Konsumkritik in Wien, ESC-Topfavorit qualifiziertSänger Akýlas Mytilinaíos präsentierte am Dienstagabend in Wien einen extravaganten Auftritt, inklusive Mütze, Mütze und E-Rollermonster. Der Songtitel "Ferto" ("Bring's'') steht für "Lücken in unserem Leben schließen", aber auch für Reichtumskonsum. Der Auftritt schockierte das Erste-Halbfinaljury, und Akýlas, mit seiner energiegeladenen Performance, dürfte das Publikum ebenfalls begeistern.

Read more »

Nicolas Maduro Guerra expresses concerns over father's health and the new Venezuela emerging from the shadows of crisisNicolas Maduro Guerra, the son of the imprisoned ex-President of Venezuela, Nicolas Maduro, shared his feelings over the recent changes in Venezuela. He expressed his views on the health of his father and his thoughts on the emergence of a new Venezuela after over a decade of crisis. Maduro Guerra also revealed details about his father's urgent goodbye message, which he sent to Nicolasito via his phone. The message served to pass on his last instructions to fight and to show solidarity with the Venezuelan people. The US military intervention on January 3rd following the arrest of former President Maduro led to criticism from US officials as well as the Venezuelan opposition. Their comments highlighted the challenges of the political and economic crisis in the country. With the focus shifting to the upcoming elections and the close relations between farmers and oil workers and the government, maintaining the balance between the rival parties might become even more complex.

Read more »

Nach monatelanger Release-Verschiebung: Die Woche der Wahrheit fürs goldene Trump-PhoneMöchten Sie wirklich alle Einträge aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »