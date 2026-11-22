Zwischen Musiala-Diskussionen, Kane-Sorgen und dem Remis gegen Köln boten die traditionellen Fanclub-Besuche eine willkommene Abwechslung. Serge Gnabry musste beim Bier-Anzapfen ran, Joshua Kimmich sorgte andernorts für strahlende Gesichter.

Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Co. statteten am Sonntag verschiedenen Fanclubs einen Besuch ab – und entflohen damit den aktuell omnipräsenten Themen: der Für Serge Gnabry ging es am Sonntag deshalb zum Fanklub Commando Lausham 98 nach Pfaffenhofen.

Dort wurde der 31-Jährige gleich zum Bier-Anzapfen verdonnert. Sichtlich begeistert schien er zunächst nicht.

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"Das kann nur schiefgehen", kündigte er an und legte sich vorsichtshalber die Lederschürze zum Schutz um. Ein konkretes Ziel hatte er dennoch vor Augen: "Es gab ein Video von Konny Laimer, das sah ein bisschen komisch aus. Ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird.

" Ganz so schlecht stellte sich Gnabry dann aber doch nicht an. Nach neun Schlägen floss das Bier, während im Hintergrund "Ein Prosit der Gemütlichkeit" erklang. Damit war sein Einsatz allerdings noch lange nicht beendet. Beim Maßkrug-Stemmen musste sich der Bayern-Profi mit einigen Fans messen.

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Zunächst wirkte er Kaugummikauend noch ziemlich entspannt, nach einigen Minuten musste er sich jedoch zwei seiner Mitstreiter geschlagen geben. Aus dem Publikum riefen Fans "Müller" und Gnabry bestätigte: "Ja, der Thomas hat natürlich sehr viele Witze gemacht. Ich würde jetzt mal sagen zu viele, manche waren auch gar nicht lustig.

" Aber schließlich gab auch Gnabry zu: "Er war schon ein sehr lustiger Kollege. " Von den Fans gab es für den Auftritt viel Anerkennung. Dass Gnabry ihnen trotz seiner Verletzung einen Besuch abstattete, rechneten ihm die Pfaffenhofener hoch an.

"Er macht jeden Schmarrn mit und ist echt ein cooler Typ", lautete das Fazit eines Teilnehmers. Auch die Kinder waren begeistert: "Es ist echt cool, dass wir mal einen Bayern-Spieler in echt treffen können.

"Während Gnabry in Pfaffenhofen für Unterhaltung sorgte, war Joshua Kimmich beim Fanclub Red Ritters Kollnburg zu Gast. Den Teilnehmern bereitete der DFB-Kapitän ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk und sorgte für besondere Momente.

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"Man kriegt ein Gefühl dafür, was es den Menschen bedeutet", so Kimmich. Zu den Diskussionen um Musiala und der Kritik am Umgang des FC Bayern mit der Personalie wollten sich die Spieler am Sonntag allerdings nicht äußern.