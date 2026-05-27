Fankrawalle in Leipzig vor Conference-League-Finale

In Leipzig kam es am Vorabend des Conference-League-Endspiels zu schweren Ausschreitungen zwischen Fans von Rayo Vallecano und Crystal Palace. Die Polizei griff ein, zwei Beamte wurden leicht verletzt, zwei Personen festgenommen.

Am Vorabend des Finals der UEFA Conference League , das am Mittwochabend in Leipzig zwischen Rayo Vallecano und Crystal Palace ausgetragen wird, kam es in der sächsischen Metropole zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Mannschaften.

Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig griffen sich die Anhänger am Dienstagabend im Stadtzentrum verbal und körperlich an. Die Polizei schätzt, dass sich etwa 300 Risikofans von Rayo Vallecano gezielt in der Innenstadt versammelt hatten, um aufeinandertreffen zu können. Dabei flogen nicht nur Beleidigungen, sondern auch Flaschen, Biergläser und sogar Möbelstücke aus den umliegenden Gaststätten. Die Beamten waren gezwungen, die rivalisierenden Fangruppen sofort zu trennen, um eine Eskalation zu verhindern.

Trotz des schnellen Eingreifens wurden zwei Polizisten leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Zudem nahmen die Einsatzkräfte zwei Personen fest. Die polizeilichen Maßnahmen endeten schließlich am Mittwochmorgen um 3.15 Uhr. Die Polizei führte bei über 300 Personen Identitätsfeststellungen durch und erteilte Platzverweise.

Parallel zu den Ausschreitungen fand auf dem Leipziger Markt ein Fanfest statt, das laut Polizei durchgehend friedlich verlief. In der Spitze versammelten sich dort rund 2000 Besucher, um das Fußballfest zu feiern, ohne dass es zu nennenswerten Zwischenfällen kam. Die Beamten lobten die friedliche Stimmung auf dem Fanfest, während sie die gewalttätigen Ausschreitungen der Risikofans scharf verurteilten. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzungen sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Es wird jedoch vermutet, dass die Konfrontationen im Vorfeld des Endspiels geplant waren, da beide Fangruppen bekanntermaßen ein hohes Gewaltpotenzial aufweisen. Die Stadt Leipzig hatte sich mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept auf das internationale Fußballereignis vorbereitet, doch die Ausschreitungen zeigten, dass die Behörden nicht alle Risiken vollständig kontrollieren können. Die verletzten Polizisten wurden vor Ort behandelt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Die Festgenommenen müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Die Polizei rief zudem alle Fans zu einem fairen und respektvollen Verhalten auf, um das Fußballfest nicht weiter zu trüben. Das Finale selbst wurde am Mittwochabend in der Red Bull Arena ausgetragen, wobei die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verschärft wurden. Die Ereignisse in Leipzig stehen im Kontrast zu dem sportlichen Highlight, das die Fans eigentlich feiern wollten





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