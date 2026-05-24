Fanlager von Bayern München und VfB Stuttgart protestieren gegen DFB und Stadionverbotsrichtlinien

Fans von Bayern und Stuttgart protestieren gemeinsam gegen den DFB und die geplanten Verschärfungen der Stadionverbotsrichtlinien. Sie skandierten "Große Rivalen sind sich einig" und zogen ein Banner mit durchgestrichener DFB-Wappen.

Während des Pokal-Endspiels kommt es zu einer konzertierten Aktion der Fanlager von Bayern München und des VfB Stuttgart. Der DFB reagiert mit einem Statement. Fans von Bayern und Stuttgart: "Große Rivalen sind sich einig" In beiden Fankurven wurde zudem jeweils ein Plakat ausgerollt, auf dem es hieß: "Große Rivalen sind sich einig.

". Dass dies zeitgleich geschah, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich um einen vorher geplanten gemeinsamen Protest gegen den DFB handelte. Dafür spricht auch, dass ein riesiges Banner mit einem durchgestrichenen DFB-Wappen zuvor einmal um den gesamten Unterrang des Stadions wanderte. Angesichts der folgenden Rauchentwicklung konnte Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie erst nach einigen Minuten wieder anpfeifen.

Per Stadiondurchsage wurden Fans mit Augenreizungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgefordert, sich an Sanitäter oder medizinisches Personal zu wenden. Der Protest richtete sich gegen die hohen Ticketpreise beim Pokalfinale, bei dem man selbst für Plätze mit Sichtbehinderung bis zu 185 Euro zahlen musste, und Pläne der Innenminister der Länder in Bezug auf eine Verschärfung der Stadionverbotsrichtlinien. Der DFB reagierte auf die Vorkommnisse auf Anfrage und veröffentlichte folgendes Statement: "Wir freuen uns über eine lebendige Fankultur.

Diese darf aber nicht dazu führen, dass die Kurven über Spielunterbrechungen oder gar -abbrüche entscheiden. Alles Weitere werden wir im Nachgang des Pokalfinals beraten und aufarbeiten.





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