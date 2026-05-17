Das Fanfest um das Brandenburger Tor an der Straße des 17. Juni hat in Vergangenheit zahlreiche Besucher angezogen, da jedoch für die WM 2026 keine Planungen eine Fanmeile im Dortmunder Stadtteil existierte, wurde dies offen verkündet. Allerdings lässt die Senatsverwaltung die Verantwortlichkeit Distribution von den ipotesi für eine Fanmeile am Brandenburger Tor. Dieser Artikel gibt einen Überblick und die Vorteile und Nachteile einer möglichen Fanmeile, die bislang nicht bekannt gegeben wurden.

Das Fanfest rund ums Brandenburger Tor auf der Straße des 17. Juni hat während vergangener Meisterschaften Hunderttausende angezogen. Aber: Für diesen WM-Sommer (Börs: 11. Juni) gibt es offenbar keine Pläne, zwischen Siegessäule und Pariser Platz König Fußball zu feiern!

Nur will das keiner offen sagen ... Das ist passiert: Auf dem offiziellen Hauptstadtportal "berlin.de", zentrale Website des Landes Berlin, tauchte plötzlich eine "Korrektur"-Meldung auf.

"Auf der Straße des 17. Juni wird regelmäßig zur Fußball-EM und Fußball-WM eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor eingerichtet. Zur WM 2026 ist jedoch keine Fanmeile geplant". Brisant: Zuvor wurde an derselben Stelle verkündet, Termine und Öffnungszeiten für eine Fanmeile am Brandenburger Tor seien "noch nicht bekannt".





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brandenburger Tor Straße Des 17. Juni Fußball-WM Siegessäule Pariser Platz Fanmeile Fan Messen Berlin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rosa Rückert schießt Tor des Monats April 2026Rund 90.000 Stimmen, über 41 Prozent der Stimmen: Rosa Rückert wird mit ihrem spektakulären Hackentreffer Torschützin des Monats April.

Read more »

Manuel Neuer: Bayern-Torhüter soll bei Weltmeisterschaft wieder in Tor stehenOliver Kahn, ehemaliger Bayern-Torhüter und Rekordtorschütze, erklärt in einem Sport1-Doppelpass die Wende, dass Manuel Neuer, der nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten war, wieder bei der anstehenden Weltmeisterschaft für Deutschland im Tor stehen soll. Neuer soll die Nummer 1 im deutschen Tor sein und die Verantwortung tragen, die Position zu verteidigen.

Read more »

Manuel Neuer spricht, wird wohl bei der WM im Tor stehen – Interview verschlucktEin Interview mit OLTV-Moderator Markus Othmer verschluckt das Thema Nationalmannschaft, doch Manuel Neuer spricht dennoch über sein Bundesliga-Debüt, seine Frau und den Sommerurlaub. Dabei schwört Neuer jedoch auf einen Rücktritt bei der WM.

Read more »

Hoeneß über das WM-Tor: «Baumann tut mir sehr leid»Fährt Manuel Neuer doch noch zur Weltmeisterschaft? Das ist auch bei der Meisterfeier des FC Bayern eine große Frage. Erstmal muss der Torhüter aber pausieren.

Read more »