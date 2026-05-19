Fans klammern sich an Pep Guardiolas Tochter, um Abschied zu nehmen

Die Fans von Manchester City klammern sich an die Tochter des Star-Trainers Pep Guardiola, um Abschied zu nehmen, nachdem bekannt wurde, dass er nach dem letzten Spiel die Skyblues verlässt. Die Fans hoffen, dass sie ihre letzte Hoffnung sind, um die Genialität Guardiolas zu erhalten.

Die Guardiola-Ära bei Manchester City steht kurz vor dem Ende und die Fans klammern sich jetzt sogar an seine Tochter . Laut übereinstimmenden Berichten englischer Medien wird Pep Guardiola (55) Manchester City nach dem letzten Spiel verlassen.

Dies wird eine der erfolgreichsten Trainer-Ären der Premier-League-Geschichte beenden. Seit zehn Jahren prägt der Spanier die Skyblues, gewann mit City unter anderem die Champions League, sechs Meisterschaften und zuletzt den FA Cup – seinen 41. Titel als Trainer. Mitten in die Abschieds-Gerüchte postete Pep-Tochter Maria Guardiola am Montag ein Video auf Instagram.

Die 25-Jährige posierte darin in einem Hotelzimmer vor dem Spiegel und schrieb: „This tan sooonnnnnn“ – wohl ein Hinweis auf einen bevorstehenden Sommerurlaub. Doch viele City-Fans nutzten die Kommentarspalte plötzlich für ganz andere Botschaften. Sie richteten ihre Bitten direkt an die Tochter des Star-Trainers.

„Sag deinem Vater, dass er noch eine Saison bleiben soll“, schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: „Bitte sag deinem Dad, dass er noch ein Jahr bei City bleibt.

“ Oder: „Bitte, Maria, bitte nutz deine Magie! Rede beim Abendessen mit ihm. Wir verlangen nicht viel – wir flehen nur um EINE WEITERE SAISON. Nur noch zwölf Monate seiner Genialität.

Du bist unsere letzte Hoffnung, unser schöner Engel. Bitte bewahre die Manchester-City-Fans vor diesem Herzschmerz!





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