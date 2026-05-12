Fans während des ersten Halbfinales des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle qualifizierten sich für das Endspiel, da ihre Länder zu den größten Geldgebern der European Broadcasting Union (EBU) zählen. Für Deutschland tritt Sängerin in diesem Jahr vorwiegend die Beteiligung Israels für Aufmerksamkeit. Der Wettbewerb gilt deshalb als politisch besonders aufgeladen.

Fans während des ersten Halbfinales des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, qualificierten sich am 12. Mai 2026 als sogenannte ' Big Five ' direkt für das Endspiel, da ihre Länder zu den größten Geldgebern der European Broadcasting Union (EBU) zählen.

Für Deutschland tritt Sängerin in diesem Jahr vorwiegend die Teilnahme Israels für Aufmerksamkeit. Der Wettbewerb gilt deshalb als politisch besonders aufgeladen. Im Vorfeld hatten mehrere Länder ihre Teilnahme zurückgezogen, darunter Spanien





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Eurovision Song Contest 2026 Wiener Stadthalle Big Five German Participation Israeli Participation Political Tension

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