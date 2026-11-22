Nach der klaren Pleite in Hoffenheim, schrillen bei Preußen Münster die Alarmglocken. Die Fans zeigten deutlich ihren Unmut.

Nach der klaren Pleite in Hoffenheim, schrillen bei Preußen Münster die Alarmglocken. Die Fans zeigten deutlich ihren Unmut. Rund 600 mitgereiste Anhänger hatten den Drittligisten am Samstag bei der 0:4 -Auswärtspleite bei der TSG Hoffenheim II zunächst unterstützt.

Doch nach dem Abpfiff schlug die Stimmung mit lauten Pfiffen und"Wir haben die Schnauze voll"-Gesängen um. Zum gemeinsamen Schlussritual schickten die Fans die Mannschaft weg und riefen den Schlachtruf"Alle zusammen für Preußen Münster" lieber ohne das Team. Laut Berichten kam es zudem zum Verbrennen von Fahnen. Am 14.

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Spieltag der 3. Liga feiert die TSG Hoffenheim II einen deutlichen Heimsieg gegen Preußen Münster. Kurz nach der Pause spielen die Kraichgauer wie entfesselt. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle bereits nach 55 Minuten mit 0:4 hoffnungslos zurückgelegen.

Die drei letzten Treffer waren innerhalb von acht Minuten gefallen. Der Zweitliga-Absteiger ausWörle zeigte vor dem Mikrophon von"Magenta Sport" Verständnis für den Unmut der Anhänger:"Die Reaktion der Fans war eindeutig – nachvollziehbar. Die nehmen die weite Reise auf sich und wir sind nach 55 Minuten 0:4 hinten.

"Mannschaftskapitän Niko Koulis hatte der Fan-Ärger sichtlich mitgenommen:"Das tut weh. Das nagt an einem.

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" Er wagte einen Erklärungsversuch:"Vielleicht sind wir einfach zu lieb. Jetzt kommt´s darauf an, dass wir Männer werden. Jetzt muss was passieren von uns aus.

" Auch Sportchef Ole Kittner wollte nach dem Spiel auch nichts schönreden:"Es ist eine herausfordernde Situation. Man weiß, dass das Jahr nach dem Abstieg schwierig ist, das haben wir nicht exklusiv. Ich kann nachvollziehen, dass es diese Sorge und Angst gibt, weil es eben die Beispiele gibt. Gerade ist die Tendenz nicht gut, da müssen wir den Umkehrpunkt finden.

" "Das ist sehr, sehr bitter, sehr enttäuschend", so Preußen-Trainer Thomas Wörle, der keine echte Erklärung für die vor allem in der zweiten Hälfte alarmierende Leistung fand. Er will aber mit seinem Team das Erfolgserlebnis erzwingen:"Wenn du so eine Negativphase hast, dann musst du unglaublich hartnäckig sein. Momentan ist es nicht leicht für uns, und dann müssen wir uns dagegen stemmen.

"Das in dieser Situation kurzfristige Ziel ist für Kittner einfach formuliert:"Dass wir uns von den Abstiegsrängen entfernen. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Ich bin überzeugt, dass wir es aus eigener Kraft schaffen.

" Dabei stellte er sich am Samstagnachmittag hinter seinen Coach:"Der Trainer hat unser Vertrauen. Wir sind selbstkritisch an allen Stellen. Geduld ist bei uns kein Thema, wir wollen das bestmögliche aus dieser Saison holen.

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"Damit gab er Wörle, wie schon vor einer Woche bei der Jahreshauptversammlung der Preußen, Rückhalt, doch der bröckelt mehr und mehr. Der Druck auf den Trainer wächst. So brachte einToni Kierakowitz, Berater des langjährigen Preußen-Trainers, brachte Antwerpen nach Anfrage des Online-Magazins ungewohnt offensiv ins Gespräch:"Marco brennt darauf, wieder als Trainer tätig zu sein und eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Ob er für Preußen Münster grundsätzlich zur Verfügung stehen würde, ist dabei überhaupt keine Frage.

" Marco Antwerpen verbinde mit dem Verein eine besondere Vergangenheit, sowohl als Spieler, als auch als Trainer. Er kenne den Verein, sein Umfeld und die Bedeutung von Preußen Münster sehr genau.

"Deshalb könnte er sich jederzeit vorstellen, dort erneut Verantwortung zu übernehmen und seine gesamte Erfahrung, seine Expertise und seine sportlichen Qualitäten einzubringen", wird Kierakowitz zitiert. Antwerpen war bereits von 2017 bis 2019 Preußen-Coach in der 3. Liga. Einer seiner damaligen Spieler war Ole Kittner, der unter dem Trainer 46 Pflichtspiele als Münsteraner Abwehrchef absolviert hatte.

Somit weiß Kittner um Antwerpens Art zu arbeiten und ums eine Stärken. Sollte die sportliche Führung der Preußen sich zu einem Wechsel auf der Trainerbank entscheiden, könnte diese persönliche Verbindung eine Rolle spielen. Ob Wörle zugetraut wird, das sportliche Steuer noch rumzureißen, wird sicherlich auch von den nächsten drei Partien abhängen. Denn da geht es um drei Vereine aus dem Tabellenkeller.

Zunächst kommenden Woche am Samstag im Heimspiel gegen den Drittletzten, SC Verl . Am Nikolaustag muss das Team bei Jahn Regensburg bestehen, danach kommt Aufsteiger SV Meppen nach Münster.

Um Ruhe ins Umfeld zu bringen und nicht noch bedrohlicher abzurutschen sind mehrere Siege und vor allem eine überzeugende Leistung zwingend erforderlich.