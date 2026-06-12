Fans sind sich fast sicher, das Rätsel um den Mann mit der Brandnarbe gelöst zu haben

Die Leaks zu One Piece-Kapitel 1.185 zeigen eine geheimnisvolle Figur im Esperia-Rückblick, die von einigen als der Mann mit der Brandnarbe identifiziert wird.

Fans sind sich fast sicher, dass ein jahrelanges Rätsel gelöst wurde: Die Leak s zu One Piece - Kapitel 1.185 zeigen eine geheimnisvolle Figur im Esperia -Rückblick, die von einigen als der Mann mit der Brandnarbe identifiziert wird.

Der One Piece-Manga hatte kürzlich eine Pause eingelegt, jetzt geht's mit Kapitel 1.185 weiter. Die ersten Leaks sind bereits da - und das Finale der neuen Inhalte lässt eine alte Fantheorie wieder neu aufleben. Im Artikel geht es um Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.185. Der offizielle Erscheinungstermin ist am 14.

Juni 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite. Die verbreiteten Leaks gehen um die Zeit des Protagonisten als Schüler der Schwertkämpferin Candell am Hof von Esperia. Gegen Ende eskaliert die Lage: Das Königreich steht in Flammen, nachdem sich der Esperia-Herrscher Reuven der Weltregierung widersetzt hat.

Am Ende dieses Handlungsstrangs liegt Reuven tot am Boden, mutmaßlich von seiner Tochter Shuri erledigt, hinter ihr sitzt eine bislang namenlose Figur: Ein Mann, der in aller Ruhe eine Zigarre raucht und optisch an einen Heiligen Ritter erinnert. Zahlreiche Fans sind zumindest überzeugt davon, dass es sich hierbei um eines der letzten verbliebenen One Piece-Mysterien handeln muss. An diesem Punkt findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Das zentrale Argument ist der Zeitrahmen, denn die Legende um den Mann mit der Brandnarbe reicht weit zurück und würde sich gut in Brooks Vergangenheit einfügen. Dazu passt eine ältere Vermutung der Blackbeard-Bande, der zufolge der Gesuchte für die Weltregierung tätig sein soll - was zu einem Heiligen Ritter passen würde.

One Piece: Leak zu Kapitel 1133 enthüllt einen weiteren Kandidaten für den mysteriösen 'von Flammen gezeichneten Mann', über den Fans schon seit 2 Jahren rätseln. So verlockend das klingt - die Sache hat einen Haken. In den bisherigen Andeutungen segelt der auch als 'Hinokizu' bezeichnete Mann auf einem pechschwarzen Schiff und versenkt andere Schiffe mit Strudeln. Das klingt eher nach einem Piraten als nach einem Diener der Weltregierung.

Direkt aufgelöst wird die Szene allerdings nicht: Nach One Piece-Kapitel 1.185 gibt es wieder (mindestens) eine Woche Pause. Glaubt ihr, dass der rauchende Heilige Ritter wirklich der von Flammen gezeichnete Mann ist - oder tippt ihr auf einen ganz anderen Kandidaten





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