Fans von Greuther Fürth demonstrieren Unmut und fordern Konsequenzen von der Vereinsführung. Sie kritisieren insbesondere Geschäftsführer Holger Schwiewagner und Sportdirektor Stephan Fürstner. Trainer Heiko Vogel äußert sich zurückhaltend.

Trotz des dramatischen Klassenerhalts in der Relegation gegen RW Essen war die Stimmung bei Greuther Fürth nach dem Abpfiff alles andere als ausgelassen. Während Spieler und Verantwortliche zunächst den Ligaverbleib feiern wollten, machten die Fans ihrem Ärger Luft.

In der Kurve der Fürther Anhänger wurde ein riesiges Banner gezeigt. Die klare Botschaft darauf: "Auf dem Platz und in den Gremien: Versager raus. Neuanfang jetzt.

" Auch im TV blieb die ungewöhnliche Atmosphäre nicht unbemerkt. Sat.1-Moderator Matthias Opdenhövel sagte: "Hier herrscht gerade eine etwas merkwürdige Stimmung.

" Experte Markus Babbel erklärte: "Die Fans sind scheinbar nicht zufrieden, wie es die letzten Jahre hier gelaufen ist. Da hat sich viel Frust aufgestaut.

" Die Kritik richtet sich offenbar vor allem gegen Geschäftsführer Holger Schwiewagner, den viele Anhänger für die sportliche Entwicklung verantwortlich machen. Unter seiner Verantwortung wurden im Herbst 2024 sowohl Trainer Alexander Zorniger als auch Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi entlassen. Der Unmut der Fans zeigt sich auch abseits des Stadions. In einer Petition mit dem Titel "Für einen echten Neuanfang – Verantwortung übernehmen und professionelle Strukturen schaffen" fordern Anhänger Konsequenzen von der Vereinsführung.

Neben Schwiewagner steht dabei auch Sportdirektor Stephan Fürstner in der Kritik. In der Petition heißt es: "Wir fordern den Aufsichtsrat und das Präsidium deshalb auf, unverzüglich Konsequenzen zu ziehen und die sportlich verantwortlichen handelnden Personen von ihren Aufgaben freizustellen.

" Trainer Heiko Vogel äußerte sich nach dem Spiel zurückhaltend. Bei Sat.1 sagte er: "Ich kann nachvollziehen, dass auch die Fans Frust haben, das ist auch ihr gutes Recht. Aber ich enthalte mich einer Aussage.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Greuther Fürth Fans Unmut Kritik Holger Schwiewagner Sportdirektor Stephan Fürstner Trainer Heiko Vogel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kampf gegen den Abstieg: Greuther Fürth im Relegationsduell gegen Rot-Weiss EssenDie SpVgg Greuther Fürth kämpft im entscheidenden Rückspiel der Relegation gegen Rot-Weiss Essen um den Verbleib in der zweiten Liga, um einen historischen Absturz in die Drittliga zu verhindern.

Read more »

Relegation: Greuther Fürth - RW Essen heute in der LivereportageStarke Nerven sind gefragt. Die SpVgg Greuther Fürth und Drittligist RW Essen kämpfen um den letzten Platz in der 2. Bundesliga. Verfolgen Sie das 'Alles-oder-Nichts'-Spiel der Mittelfranken ab 20.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport.

Read more »

Greuther Fürth schlägt Rot-Weiss Essen in der RelegationIn der Relegation setzte sich Greuther Fürth gegen Rot-Weiss Essen durch. Fürth drehte das 0:1-Hinspielpleite im Rückspiel noch und gewann zu Hause mit 2:0. Noel Futkeu (23) und Branimir Hrgota (33) trafen für Fürth, beide werden Fürth verlassen. Torben Müsel, der im Hinspiel das Tor für Rot-Weiss Essen erzielt hatte, wurde im Rückspiel zur tragischen Figur, verpasste eine Mega-Chance.

Read more »

Greuther Fürth und RW Essen in der Liga und RelegationIn der Liga hat Greuther Fürth mit Effizienz vor dem Tor und Glück die Liga gehalten, während RW Essen aufgrund einer schwachen Chancenverwertung den Aufstieg verpasst hat.

Read more »