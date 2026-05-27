Der erste Aufstiegsspiel um die 3. Liga ist ausverkauft und die Fans von Lok Leipzig sind sehr begeistert.

Die Fans von Lok Leipzig wollen ihre Mannschaft in die 3. Liga jubeln. Das erste Aufstiegsspiel um die 3. Liga ist ausverkauft.

Über 11.000 Fans werden am Donnerstag im Leipziger Stadion sein, um das entscheidende Rückspiel zu sehen. Der Verkauf der Tickets war sehr erfolgreich, innerhalb von 13 Minuten waren alle Tickets weg. Der Klub schreibt dazu, dass Angebot und Nachfrage bei diesem Spiel sehr weit auseinander liegen und dass sie nur die Karten verkaufen können, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Die Fans sind sehr begeistert und wollen ihre Mannschaft unterstützen, obwohl es eine lange Auswärtsfahrt ist.

Der Klub macht sich über die Begeisterung der Fans freudig und ist stolz auf die Zugkraft ihres 1. FC Lok. Das entscheidende Rückspiel findet am 1. Juni um 18:30 Uhr statt und 1800 Karten stehen den Lok-Fans dafür zur Verfügung.

Der Ticketserver des Klubs hatte am Dienstag zusammengebrochen, aber der Verkauf wurde am Mittwoch erneuert und war sehr erfolgreich. Die Fans von Lok Leipzig sind sehr begeistert und wollen ihre Mannschaft unterstützen, um in die 3. Liga aufzusteigen. Die Fans sind sehr stolz auf ihre Mannschaft und wollen sie unterstützen, um den Erfolg zu erzielen.

Der Klub ist stolz auf die Begeisterung der Fans und macht sich über die Zugkraft ihres 1. FC Lok freudig. Die Fans von Lok Leipzig sind sehr begeistert und wollen ihre Mannschaft in die 3. Liga jubeln





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Lok Leipzig 3. Liga Aufstiegsspiel Fans

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