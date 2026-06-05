Der bayerische Staatsminister Hubert Aiwanger hat bekanntgegeben, dass ein neuer Fanshop am Flughafen München eröffnet wird, aber nicht vom Weltverein FC Bayern München, sondern vom mittlerweile in die 4. Liga abgestürzten. Der einstige Investor Hasan Ismaik wird die Merchandising-Firma zu 100 Prozent besitzen und die Einnahmen aus dem Fanshop an ihn spenden.

Ein neuer Fanshop wird am Flughafen München eröffnet - aber nicht vom Weltverein FC Bayern München, sondern vom mittlerweile in die 4. Liga abgestürzten. Der bayerische Staatsminister Hubert Aiwanger (55) hat sein Kommen angeköntigt.

Jeder Cent der Fanartikel geht an 1860-Investor Hasan Ismaik (48), weil ihm die Merchandising-Firma zu 100 Prozent gehört. Dem haben die Löwen aber am Donnerstag nach 15 Jahren die Kooperationen gekündigt (BILD berichtete). Denn: Der jordanische Gästsmann, der in Abu Dhabi lebt, hatte am 21. Mai unerwartet ein Darlehen gekündigt, am 3.

Juni die für die Drittliga-Zulassung notwendigen 2,7 Millionen nicht gezahlt - Zwangsabstieg in die 4. Liga. Schon 2017 musste der Meister von 1966 den Gang in die Amateurklasse gehen - damals fehlten nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Liga rund 9 Millionen.

"Wenn der Verein der Ansicht ist, dass die Kündigung des Kooperationsvertrags der richtige Weg für seine Zukunft ist, dann ist das seine Entscheidung. Wir unsererseits werden diesen Schritt sorgfältig und unter rechtlichen Gesichtspunkten prüfen und dabei alle unsere vertraglichen Rechte wahren," teilte er der SZ mit.

Denn: Faktisch allerdings ist Ismaik immer noch da, hält weiter seine Anteile (60 Prozent) an der ausgegliederten Fühball-Firma (KGaA), allerdings liegt das Spielrecht, das man für die Beantragung einer Spielzulassung (Lizenz) braucht, durch den Zwangsabstieg wieder beim Mutterverein. Aktuell ist daher sein Investment (80 Millionen über die letzten 15 Jahre) fast nichts mehr wert, ein Verkauf der Anteile sinnlos - da das Herzß - das Spielrecht - nicht mehr existiert.

Mit einer einstweiligen Verfügung könnte er nun klagen, mit frischem Geld die KGaA solvent halten. Ein Rechtsstreit würde sich lange ziehen - und teuer werden. Bisher hat Ismaik aber immer fest an seinem Investment festgehalten und auf den sportlichen Erfolg gehofft - vergebens. Die Löwen-Verantwortlichen sind ins volle Risiko gegangen und müssen jetzt liefern!

Umgehend wird eine neue Betriebsgesellschaft gründet und diese müsst nun ganz schnell zu Geld kommen. Für das braucht es zeitnah einen erfahrenen Mann an der Spitze. Große Hoffnung: Der zuletzt abgesprungene Hauptsponsor “Die Bayerische” könnte wieder einsteigen und auf die Brust der neuen Löwen gehen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fanshop Flughafen München Hubert Aiwanger Hasan Ismaik Merchandising-Firma Investor Kündigung Löwen Sportliche Abstieg Spielrecht Hauptsponsor Rechtsstreit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zoff mit Investor Ismaik eskaliert: 1860 München stürzt erneut in Regionalliga ab1860 München erhält keine Lizenz für die Dritte Liga. Ein Neuaufbau in der Regionalliga steht bevor. Hasan Ismaik reagiert mit einem kryptischen Post.

Read more »

(CLUB) 1860 München: Investor Ismaik kündigt Darlehen, Absturz in die RegionalligaDer TSV 1860 München stürzt in die Regionalliga – weil Investor Hasan Ismaik kurzfristig Darlehen kündigt und den Klub wie ein ungeliebtes Spielzeug behandelt. Einmal mehr beweist „Sechzig“, wie tief ein Traditionsklub im Würgegriff eines Investors fallen kann.

Read more »

TSV 1860 München kündigt Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik und startet Neuanfang in der RegionalligaNach dem plötzlichen Entzug finanzieller Zusagen durch Hasan Ismaik hat der TSV 1860 München die Zusammenarbeit beendet und strebt einen kompletten Neuanfang in der Regionalliga an. Der Traditionsklub verlor das Spielrecht, will aber mit neuen Strukturen und prominenten Rückkehrern durchstarten.

Read more »

Zehn Millionen Passagiere mehr: Das planen Lufthansa und Flughafen München am Terminal 2Der Flughafen und die Lufthansa schließen eine Vereinbarung. Die Airline will dadurch die Langstreckenflotte in München ausbauen – und kann wohl mit mehreren Millionen Passagieren mehr rechnen.

Read more »