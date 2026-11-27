Beim DFB-Bundestag wackelt die Mehrheit für das Kompassmodell bei der Regionalliga-Reform - zahlreiche Fanszenen kündigen deshalb Proteste in den Stadien an.

Beim DFB-Bundestag wackelt die Mehrheit für das Kompassmodell bei der Regionalliga -Reform - zahlreiche Fanszenen kündigen deshalb Proteste in den Stadien an.

"Wir machen jetzt ernst: die Fanszenen Deutschlands machen sich stark für das Kompassmodell und werden deutliche Botschaften in die Vereine und Stadien transportieren""Wir werden nicht akzeptieren, dass diese einmalige Chance verstreicht und Vereine und hunderttausende Mitglieder sowie ganze Regionen gegeneinander ausgespielt werden. " Was die Vereine bräuchten, sei eine seit Jahren eingeforderte faire Lösung - und das ist aus Sicht der Fanszenen das Kompassmodell.

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Am Wochenende soll es in vielen Stadien zu Protestaktionen für das sogenannte Kompassmodell bei der Regionalliga-Reform kommen. Schon am vergangenen Spieltag waren erste Protestbanner zu sehen. Aktuell gibt es aus den fünf Regionalliga-Staffeln nur vier Aufsteiger in die 3. Liga, nicht alle Meister steigen also auf.