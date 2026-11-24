Auf dem Kapitalmarkttag bestätigt BASF die Ergebnis- und Cashflow-Ziele für 2028. Auch Dividende, Ausschüttungsvolumen und Renditeziel bleiben unangetastet. Das Programm CoreShift soll die Fixkosten im Kerngeschäft um bis zu 20 % drücken.

Wer BASF in den vergangenen zwei Jahren beobachtet hat, sah einen Konzern im Zeitraffer. Die Lacksparte ist verkauft, die Agrarchemie wird für die Börse vorbereitet, aus dem Katalysatorengeschäft ist eine eigene Marke geworden.

Auf dem heutigen Kapitalmarkttag in Ludwigshafen will Vorstandschef Markus Kamieth zeigen, dass dieser Umbau funktioniert. Seine Botschaft an die Investoren lautet Kontinuität: An den Ertrags- und Cashflow-Zielen für 2028 hält der Konzern fest. Die Schweizer Großbank kappt ihr Kursziel für den Aachener Anlagenbauer um mehr als die Hälfte und rät zum Verkauf. 2027 dürfte ein glänzendes Jahr werden. Danach aber, so die These, verliert das KI-Geschäft an Schwung.

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